Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Lange Zeit gab es an der Tabellenspitze einige Wechsel. Doch nun hat sich Aufsteiger SG Kirchen-Hausen mit fünf Punkten Vorsprung von den Verfolgern abgesetzt. Beim 5:1-Erfolg gegen den FC Löffingen II zeigten die Spieler von Trainer Peter Tumler eine starke Leistung. „Ich hatte von Löffingen deutlich mehr Gegenwehr erwartet. Schließlich standen im Kader einige Akteure, die schon Landesliga gespielt haben“, bilanziert Tumler. Er stuft die ersten 45 Minuten seiner Elf als „überragend“ ein. Der Neuling hat als erstes Team der Liga die Marke von 30 Punkten geknackt. Tumler: „Das nächste Ziel sind 36 Punkte, die reichen für den Klassenerhalt. Anschließend können wir uns gerne über neue Ziele unterhalten.“

Keine Tore gab es in der Partie des SSC Donaueschingen gegen die SG Riedöschingen. „Ein gerechtes Ergebnis, wenngleich in der zweiten Halbzeit auch etwas glücklich für uns“, resümiert SSC-Trainer Thomas Minzer. Torhüter Christian Podchull war mit einem gehaltenen Elfmeter der Held des Abends. Donaueschingen bleibt damit in Schlagdistanz zu Platz zwei. „In der Liga kann in dieser Saison nahezu jeder jeden schlagen. Wir haben nicht mehr die spielerische Dominanz der vergangenen Saison, aber das geht anderen Teams ähnlich“, ergänzt Minzer. Seine Elf hat vor der Winterpause noch ein Heimspiel gegen Löffingen II und zwei Auswärtspartien zu bestreiten.

Chancenvorteile für den SSC in der ersten Halbzeit und Vorteile nach dem Seitenwechsel für die eigene Elf sah Roland Waldraff, Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, beim torlosen Remis in Donaueschingen. „Leider haben wir einen Elfmeter vergeben. Zudem hat mir nicht gefallen, dass unsere Torschüsse zu zentral auf den Schlussmann kamen“, analysiert Waldraff. Für die Zuschauer sei die Partie trotz der fehlenden Treffer unterhaltsam und gut gewesen. „Beide Teams haben einen gepflegten Fußball gespielt“, unterstreicht der Übungsleiter. Seine Elf hat schon seit längerem ein Abschlussproblem. In den vergangenen vier Partien gelang der SG nur ein Treffer. „Die Gegner haben sich auf unseren Torjäger Manuel Martin eingestellt. Wir spielen in der Abwehr jetzt zwar stabiler, offensiv müssen wir aber wieder kaltschnäuziger werden“, wünscht sich Waldraff.

Immer weiter nach oben schiebt sich Aufsteiger SV Aasen, der am Sonntag den SV Eisenbach mit 5:1 nach Hause schickte. „Es läuft wirklich gut, wobei wir den Sieg gegen Eisenbach richtig einordnen sollten. Er ist etwas zu hoch ausgefallen“, bilanziert Trainer Axel Schweizer. Aasen ist nach einem etwas holprigen Start bei 22 Punkten angekommen. „Bei möglicherweise vier Absteigern sollten wir in der Tabelle auch nach unten schauen. Andererseits haben wir die Qualität, einen einstelligen Tabellenplatz ins Ziel zu bringen. Nach ganz oben wird es noch nicht reichen“, gibt sich Schweizer realistisch.

Trotz eines zweimaligen Rückstandes nahm der SV Öfingen gegen Möhringen beim 3:2-Erfolg alle drei Punkte mit. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt, hatten aber gegen Ende der Partie auch etwas Glück und mit Marcel Butschle einen guten Schlussmann zwischen den Pfosten. Er hat uns den Sieg gerettet“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Mit nunmehr 22 Punkten sieht Kienast seine Elf auf gutem Weg. „Wir haben noch zwei Heimspiele vor der Winterpause. Das ist die Chance, um das Polster auf die unteren Tabellenränge zu vergrößern. Mit der gegen Möhringen gezeigten Einstellung bin ich sehr zuversichtlich“, fügt Kienast an.

Zweimal führte der FV Möhringen in Öfingen und ging dennoch mit einer 2:3-Niederlage vom Platz. „Wir haben unsere Tore schön herausgespielt, können aber mit Führungen wohl schlecht umgehen. Ähnlich war es vor einer Woche, als wir gegen Bonndorf mit 3:0 vorn lagen und noch zittern mussten“, analysiert Trainer Heinz Jäger. Für ihn wäre ein 3:3 der gerechte Spielausgang gewesen. So aber habe seine Elf mit individuellen Fehlern einmal mehr einen Gegner aufgebaut. Jäger: „Wir müssen künftig bessere Lösungen finden, vor dem gegnerischen Tor, aber auch beim Verteidigen einer Führung.

Einen Schritt vor, einen zurück: Der FC Pfohren kommt in der Saison einfach nicht in die Gänge. Das 0:1 beim TuS Bonndorf II war ein weiterer Rückschlag. „Wir treffen das Tor nicht. Vier glasklare Chancen hatten wir allein in den ersten 45 Minuten. Dann unterläuft uns ein Fehler, und schon steht es 0:1. Uns fehlt die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor“, ärgert sich Trainer Dominic Häring. Zudem musste er erkennen, dass seine Spieler in den entscheidenden Szenen offenbar die falschen Entscheidungen treffen. Häring warnt: „Wir stehen nunmittelbar vor den Abstiegsplätzen und haben zudem bereits ein Spiel mehr absolviert. Wir müssen schnell wieder die Kurve bekommen.“

