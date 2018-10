Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SG Kirchen-Hausen verteidigte der SV Grafenhausen seine Tabellenführung. SG-Trainer Peter Tumler bezeichnet die Niederlage als unglücklich. „Nach unserer Führung haben wir uns beim 1:1 eine Unaufmerksamkeit in der Defensive geleistet.“ Unverständlich bleibt für ihn das 2:1. „Grafenhausen hat einen Elfmeter, den unser Schlussmann hält. Weil ein Spieler der Gastgeber zu früh in den Strafraum läuft, wird der Elfmeter zu unserem Nachteil wiederholt. So etwas habe ich als Trainer auch noch nicht erlebt“, ärgert sich Tumler. Er sah eine Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Deshalb wäre für Tumler eine Punkteteteilung das gerechteste Ergebnis gewesen. Fest steht, dass der verletzte Andy Krukenberg bis zur Winterpause der SG fehlen wird.

Seine Ambitionen auf eine Top-Platzierung unterstrich der SV Öfingen mit dem 2:1-Erfolg auf dem Donaueschinger Schellenberg. „Ich hatte vor dem Spiel die Mannschaft in die Pflicht genommen. Die Spieler sollten mir zeigen, was sie wirklich wollen. Sie haben alles gegeben, sodass ich sehr zufrieden war. Letztlich hatten wir den größeren Willen und haben mit mehr Leidenschaft gespielt“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Und noch eine Erkenntnis nahm Kienast mit. „Der SSC hatte die besseren Einzelspieler, wir waren aber als Mannschaft besser. Das sollte uns auch weiterhin auszeichnen.“

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, sah bei seiner Elf zwar eine weitere Steigerung, aber noch nicht das Level der vergangenen Saison. „Davon sind wir im spielerischen Bereich immer noch sehr weit entfernt. Öfingen war in den ersten 45 Minuten körperlich präsenter, immer einen Schritt schneller und bissiger. Unsere zweite Halbzeit war besser, wenngleich wir auch da die Durchschlagskraft nach vorne haben vermissen lassen“, fügt Minzer an. Seine Elf empfängt nun Kirchen-Hausen und muss anschließend dreimal reisen. Da wird sich zeigen, wohin die Reise des SSC in dieser Saison gehen wird.

Ohne Punkte und Tore kehrte die SG Riedöschingen/Hondingen von ihrem Gastspiel in Aasen zurück. Nach der Pause schlug der Gastgeber zweimal zu und fügte der Spielgemeinschaft die 0:2-Niederlage zu. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben“, sagt SG-Trainer Roland Waldraff. Beim 0:1 habe es seine Elf hingegen verpasst, die Aktion frühzeitig zu stören. Aasen hat Waldraff zufolge „zwei wunderschöne Tore erzielt“. Seine Elf hingegen habe die Chancen nicht genutzt. Das sei aber auch der einzige Makel gewesen, weswegen Waldraff bei seiner Kritik nicht allzu sehr ausholen will. „Es war eine Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe.“

Einen kleinen Lauf hat indes Aufsteiger SV Aasen. Aus den vergangenen drei Partien gab es nicht nur die Maximalpunktzahl, sondern auch ein Torverhältnis von stolzen 12:0 Treffern. Die Elf scheint in der Liga angekommen zu sein. „Nachdem es zuletzt gut lief, hatte ich mir einiges versprochen. Die ersten 45 Minuten gegen die Riedöschinger haben mir jedoch nicht gefallen. Wir haben da viel zu wenig Fußball gespielt“, betont Trainer Axel Schweizer. Erst in Halbzeit zwei und vor allem nach der Führung wurde es besser. „Da haben wir die spielerischen Akzente gesetzt, die ich mir von Anfang an erhofft hatte. Mich freut die Entwicklung der Mannschaft ebenso, wie unsere zuletzt stabilen Defensivleistungen“, fügt Schweizer an.

Anders als in Aasen fällt die Zwischenbilanz beim Nachbarn FC Pfohren aus, der seit nunmehr 210 Minuten auf einen eigenen Treffer wartet und zuletzt zweimal ohne Punkte vom Platz ging. So auch bei der 0:2-Niederlage in Gündelwangen. „Uns ist die Leichtigkeit abhanden gekommen und ich weiß nicht, wo“, rätselt Trainer Dominic Häring. Am 3. Oktober, beim 5:1-Erfolg in Eisenbach, sei diese fußballerische Leichtigkeit noch da gewesen. In Gündelwangen kassierte Pfohren die zwei Treffer jeweils zu Beginn jeder Halbzeit. Häring macht sich intensiv Gedanken und betont: „Wir müssen da gemeinschaftlich wieder herauskommen. Wir wissen, dass es weitaus besser geht.“ Möglicherweise kommt dem FC Pfohren dabei entgegen, dass die Elf am kommenden Wochenende spielfrei zuschauen darf.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein