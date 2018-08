Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem SV Hinterzarten und SV Grafenhausen hatte Bezirksliga-Absteiger SG Riedöschingen/Hondingen ein happiges Auftaktprogramm. Die Elf von Trainer Roland Waldraff löste die beiden Aufgaben mit sechs Punkten und ohne Gegentreffer perfekt. „Wir haben in Grafenhausen eine richtig gute erste Halbzeit mit viel Tempo gespielt. Da gab es durchaus gute Chancen für einen zweiten oder dritten Treffer. Nach dem Seitenwechsel hat der Gastgeber den Druck erhöht, doch darauf waren wir eingestellt und haben es gut gelöst. Richtig gute Chancen haben die Grafenhausener nicht herausgespielt“, sagt Waldraff. Der Trainer lobt vor allem Schlussmann Fabian Pfeiffer, der einmal mehr ein starkes Spiel mit glänzenden Reaktionen zeigte.

Mit sechs Punkten aus den ersten zwei Partien ist der Auftakt des SV Öfingen gelungen. Beim 4:2-Erfolg gegen Eisenbach führten die Gastgeber bereits nach 38 Minuten mit 4:0 Toren. „Eisenbach war nicht schlechter als wir. Meine Mannschaft hat eine effektive Chancenverwertung gezeigt, wobei mich ebenso freut, dass sich gleich vier Spieler in die Torschützenliste eingetragen haben“, sagt Trainer Jörg Kienast. Er will nun den Schwung mitnehmen, wenn es am kommenden Wochenende nach Lenzkirch geht. In Halbzeit zwei nahm es seine Elf allerdings etwas lockerer, und prompt kam Eisenbach noch zweimal zum Erfolg. Kienast: „Auch das 3:4 wäre möglich gewesen. Wir dürfen künftig nicht zu früh den Fuß vom Gaspedal nehmen.“

Der SSC Donaueschingen machte zuletzt keine guten Erfahrungen in den Spielen gegen Möhringen. Mit dem 2:0-Heimsieg endete am Samstag die zuletzt schlechte Bilanz. Beide Treffer fielen binnen kurzer Zeit in der zweiten Halbzeit. „Es war die Phase, in der wir jenen Fußball gespielt haben, den ich sehen möchte. Aber es waren leider nur 20 richtig gute Minuten, denn in Halbzeit eins war unser Auftritt nicht so toll“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer. Aufgrund der zuletzt gemachten Erfahrungen gegen den Gegner wollte Minzer aber nicht zu viel kritisieren und stellt heraus: „Gegen Möhringen zählen für uns nur die drei Punkte.“ Am Mittwoch geht es für den SSC beim punktlosen FC Pfohren weiter.

Aufsteiger SG Kirchen-Hausen hat nach dem Auftaktsieg in Möhringen auch die erste Heimaufgabe gegen Pfohren mit einem 4:2-Erfolg gelöst. „Wir setzen aktuell genau das um, was wir im Training einstudiert haben. In der ersten Halbzeit hat Pfohren uns nicht ein einziges Mal in Bedrängnis gebracht. Woran wir arbeiten müssen, ist der Rhythmusverlust, der bei Auswechslungen von Spielern eintritt. Da brauchen wir zu lange, um uns neu zu sortieren“, sagt Trainer Peter Tumler. Ein besonderes Lob verteilt der Übungsleiter an die beiden Routiniers Christian Aschmann und Florian Rapp. „Das sind zwei absolute Führungsspieler, an denen sich auch die jungen Akteure orientieren. Beide sind unverzichtbar.“ Ein dickes Lob heimste auch Andy Krukenberg ein. Tumler: „Er ist ein echter Zehner.“

Vor allem wegen einer schwachen ersten Halbzeit blieb der FC Pfohren in Kirchen-Hausen ohne Punkte. „Wir haben in diesen 45 Minuten alles vermissen lassen, was den Fußball ausmacht. Hinzu kommen Fehler im taktischen und technisch individuellen Bereich, die ich bislang so nicht kannte“, bilanziert Trainer Dominic Häring. Er suchte daher am Dienstag das Gespräch mit der Mannschaft, um die Fehler schnell abzustellen. Schließlich geht es bereits am Mittwoch gegen den SSC weiter. Keine Vorwürfe gab es indes beim Einsatz der Spieler. In Halbzeit zwei kam Pfohren nach dem 0:3 auf 2:3 heran und vergab reihenweise gute Möglichkeiten. Häring: „Wir waren in dieser Phase nah an einem Punkt dran, den wir allerdings aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht verdient gehabt hätten.“

Auch der zweite Auftritt von Aufsteiger SV Aasen endete ohne Punkte. Auf eigenem Platz setzte es eine 1:4-Niederlage gegen Gündelwangen. Dabei glich Aasen den schnellen Führungstreffer der Gäste nur Sekunden später aus. „Leider hat uns das nur kurzzeitig Rückenwind gegeben. Die Chancen danach waren lediglich ein Strohfeuer“, sagt Trainer Axel Schweizer. Die Treffer zum 1:2 und 1:3 kurz vor und nach der Pause sorgten schließlich für weitere Nackenschläge. Nach dem 1:4 nutzte Aasen auch eine doppelte Überzahl nichts mehr. „Da war zu viel Hektik im Spiel und die ständigen Unterbrechungen ließen keinen Spielfluss aufkommen. Wir haben noch viele Baustellen, die wir jetzt Schritt für Schritt schließen müssen“, sagt Schweizer. Deshalb komme das nun folgende punktspielfreie Wochenende zum richtigen Zeitpunkt.

