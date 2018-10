von SK

Kreisliga A 2

FC Pfohren deutlicher Derbysieger

Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – FC Pfohren 0:3 (0:1). Pfohren hatte das Spiel beim Tabellenletzten über weite Strecken im Griff. Nach 43 Minuten brachte Marius Wiehl die Gäste per Strafstoß verdient in Führung. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn war es ebenfalls Wiehl, der mit seinem zweiten Treffer die Vorzeichen klar auf Auswärtssieg stellte. Fabian Reichmann erhöhte in der Schlussphase sogar noch auf 3:0. Tore: 0:1 (43.) Wiehl (FE), 0:2 (48.) Wiehl, 0:3 (81.) Reichmann. ZS: 70. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld). (mst)

Kreisliga B 1

Kein Sieger

im Spitzenspiel

Kreisliga B, Staffel 1: Durch die Punkteteilung im Spitzenduell gegen die SG Buchenberg/Neuhausen zuhause büßte der FC Triberg die Tabellenführung ein. Nutznießer war FK Bratstvo Villingen nach dem Sieg im Stadtderby bei NK Zagreb.

FC Triberg – SG Buchenberg/Neuhausen 2:2 (0:2). Tore: 0:1 (4.) Marcel Bradula, 0:2 (29.) Dionysios Stogiannidis, 1:2 (69.) Lukas Springmann, 2:2 (87.) Endrit Shabani. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Asim Huremovic (Villingen).

NK Zagreb Villingen – FKBratstvo Villingen 2:5 (1:3). Tore: 1:0 (12.) Nico Konstantinou, 1:1 (25.) Daniel Bilea, 1:2 (29.) Nikola Kosic, 1:3 (40.) D. Bilea, 2:3 (57.) Fabio Uyar, 2:4 (60.) Sasa Brankovic, 2:5 (82.) Aleksa Nikolic. Zuschauer: 60. Schiedsrichter: Frank Faller (Bräunlingen-Döggingen). (ju)

Kreisliga B 2

SV Geisingen II klettert von Platz sieben auf vier

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Im einzigen Spiel der Staffel kam der SV Geisingen II zuhause gegen den dritten FC Wolterdingen zu einer gerechten Punkteteilung und rückte vom siebten auf den vierten Rang vor. Die für Sonntag geplanten Spiele wurden alle abgesagt.

SV Geisingen II – FC Wolterdingen 1:1 (0:1) Tore: 0:1 (42.) Sebastian Scheer (Foulelfmeter), 1:1 (79.) Gian Luca Pinna. ZS: 70. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

Kreisliga B 3

Knapper Auswärtssieg für SV St. Märgen

Kreisliga B, Staffel 3:SV Göschweiler – SG Schluchsee/Feldberg 2:2 (1:2). Tore: 0:1 (20.) Jonas Schlageter, 1:1 (39.) Georgios Validis, 1:2 (45.) Sven Sigwart, 2:2 (87.) G. Validis. ZS: 70. Schiedsrichter: Bernhard Grieving (Blumberg).

FC Neustadt II – SV St. Märgen 1:2 (1:2) Tore: 0:1 (18.) Marvin Hermann, 0:2 (23.) Matthias Hättich, 1:2 (29.) Daniel Berczi. ZS: 40. SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen).

SV St. Blasien – FC Reiselfingen 3:2 (2:1) Tore: 0:1 (4.) Nick Blümel, 1:1 (11.) Dominik Fleischmann, 2:1 (44.) Eduard Mark (FE), 3:1 (53.) Rafael Prospero, 3:2 (70.) Stefan Kringe (FE). ZS: 60. SR: Nico Waldvogel (Titisee-Neustadt). (ju)

Kreisliga B 4

Punkteteilung in Furtwangen

Kreisliga B, Staffel 4: Die einzige ausgetragene Begegnung in der Staffel 4 endete in Furtwangen mit einer Punkteteilung.

FC Furtwangen II – FV Tennenbronn II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (58.) Jannik Ernst, 1:1 (90.+1) Mario Kojic. Zuschauer: 40. Schiedsrichter: Mario Heinrich (St. Märgen). (ju)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein