Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde. FC Neustadt – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr). (sum/daz) Im Neustädter Jahnstadion ergibt sich für den FC 08 heute die Gelegenheit, die 0:3-Niederlage gegen die SGV Freiberg aus den Köpfen zu bekommen. Das Ziel in der Zweitrunden-Partie des Südbadischen Pokals beim Verbandsliga-Absteiger ist klar: „Überzeugend spielen und möglichst in 90 Minuten weiterkommen“, so formuliert es Trainer Jago Maric, der davor warnt, angesichts der Niederlage gegen den Titelkandidaten Freiberg in größere Unruhe zu verfallen. „Wir haben am Samstag offensiv nicht überzeugt, aber dafür gab es Gründe.“

Die Sperre von Yanick Haag ist abgelaufen, auch Tobias Weißhaar und Damian Kaminski stehen wieder zur Verfügung, wobei Letzterer nach seinen Rückenproblemen vielleicht zunächst eher auf der Bank Platz nehmen könnte. Das gilt auch für Kapitän Benedikt Haibt, der am Samstag nur unter Schmerzen spielte, dem es nun aber sukzessive etwas besser geht, nachdem er am Montag in München noch einmal die bekannte Sportarztpraxis Müller-Wohfahrt aufsuchte. Fehlen wird in Neustadt wohl nur Volkan Bak, der vor dem Wochenende aber aus dem Urlaub zurückerwartet wird.

Maric überzeugt: „Die Neustädter sind heiß und wollen uns ein Bein stellen. Wir wären dumm, wenn wir sie unterschätzen.“ Der Trainer setzt auf Ballkontrolle und auf das kämpferische Element, denn außer dem Weiterkommen im Pokal gehe es auch darum, „in die Spur zu finden“. Schließlich steht am Samstag bereits die nächste schwere Aufgabe an, wenn es in der Oberliga zum FV Ravensburg geht.

Derweil ist denkbar, dass der FC 08 noch einen Neuzugang verpflichtet. Das für Montag geplante Probetraining eines ausländischen Stürmers wurde auf kommende Woche verschoben, weil die Spielvorbereitung auf Neustadt im Mittelpunkt stand. „Falls der Spieler uns beim Probetraining überzeugt, wären wir einer Verpflichtung nicht abgeneigt“, sagt Maric, schränkt aber ein: „Wir haben auch vergangene Saison etliche Spiele ohne Nedzad Plavci und Cristian Giles erfolgreich bestritten. Ich habe großes Vertrauen in den Kader.“

Auch der heutige Gegner der Nullachter ist nicht sorgenfrei. Der Verbandsliga-Absteiger kam in den ersten drei Landesliga-Spielen lediglich zu Punkteteilungen und hat zudem große Personalsorgen. Mit dem FC Schonach und dem FC Bad Dürrheim haben die Neustädter bisher zwei Ligakonkurrenten aus dem Pokal geworfen. Nun wartet jedoch ein anderes Kaliber. „Eigentlich ist so ein Spiel ein Highlight, doch ich gehe mit gemischten Gefühlen in die Partie. Für mich geht es zunächst darum, zehn bis zwölf gesunde Spieler zu finden“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Der Trainer hat keine allzu großen Hoffnungen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale. Gallmann: „Eine noch krassere Außenseiterrolle wie unsere gibt es eigentlich nicht.“ Die Personalnöte werden bei den Hochschwarzwäldern nicht kürzer. Jetzt hat sich auch noch Mittelfeldspieler Florian Heitzmann in den Urlaub verabschiedet. Mit Daniel Kapetanovic und Pjetar Orosaj kehren zwei aus den eigenen A-Junioren gekommene Spieler zurück. Gallmann: „Es wäre vermessen, auch nur im Ansatz an eine Pokalüberraschung zu denken. Wir wollen uns achtbar aus der Affäre ziehen. Mehr ist gegen diesen Gegner nicht machbar.“

