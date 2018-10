von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) FC Löffingen II – SV Aasen. „Aasen ist auswärts stark und immer für Punktgewinne gut, wie wir leidvoll erfahren mussten. Die starke Offensive wird auch in Löffingen treffen. Ich tippe 2:3.“

SV Hinterzarten – SV Öfingen. „Hinterzarten gewinnt mit 2:1, wobei ich hier aus eigenem Interesse tippe. Für uns wäre es gut, wenn wir wieder näher an Öfingen heranrücken. Hinterzarten ist zudem besser, als es die Tabellenplatzierung ausdrückt. Allerdings wird Öfingens Trainer Kienast seine Akteure so gut einstellen, dass sie es dem Gegner sehr schwer machen werden.“

SSC Donaueschingen – SG Kirchen-Hausen. „Ein schwerer Gang für uns. Ich hoffe, wir zeigen einmal mehr unsere Auswärtsstärke und wünsche mir einen 2:1-Erfolg. Wir wissen jedoch auch um die starke Defensive der Donaueschinger, die erst elf Tore kassiert hat und werden uns etwas einfallen lassen.“

SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Bonndorf II. „Riedöschingen setzt sich klar mit 3:0 durch. Die Gastgeber wollen sich für die Niederlage in Aasen revanchieren. Zudem erscheint mir die Bonndorfer Abwehr bei bereits 27 Gegentreffern nicht sehr sattelfest."

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen. „Da ich in Möhringen wohne und wir bereits am Samstag spielen, schaue ich mir die Partie auf jeden Fall an. Ich wünsche meinem Möhringer Trainerkollegen Heinz Jäger einen 2:0-Erfolg, doch Oberbaldingen ist immer für eine Überraschung gut. Mir gefällt, was Jäger in Möhringen aufbaut. Die Mannschaft hat Potenzial und ist sehr jung. Wenn die Fehler abgestellt werden, wird Möhringen sicherlich eine gute Zukunft haben.“

SV Eisenbach – SV Gündelwangen. „Wir haben uns beim 1:0-Sieg in Eisenbach sehr schwer getan. Auch Gündelwangen wird die Heimstärke der Gastgeber zu spüren bekommen, setzt sich aber mit 2:0 durch.“

FC Lenzkirch – SV Grafenhausen. „Das Top-Spiel. Zweiter gegen Erster. Um die Spannung an der Tabellenspitze zu wahren, wäre eine Punkteteilung ideal. Die tippe ich mit einem 2:2 auch, weil so ein Ergebnis natürlich auch für uns ideal wäre. Beide haben sehr gute Offensivreihen. Das wird bestimmt ein interessantes Spiel.“

