von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) 326 Teilnehmer gingen beim 20. Lauf an der Wutach des FC Reiselfingen bei den verschiedenen Wettbewerben an den Start. Beim Hauptlauf über 10,5 Kilometer, zugleich der vierte Wertungslauf der Serie um den Intersport Denzer Cup, erreichten 144 Läufer das Ziel. Dabei wiederholte der 37-jährige Peter Fane (Hüfingen) seinen Vorjahreserfolg in eindrucksvoller Manier. Bei den Damen lief die 35-jährige Sandra Schmid (LT Pfohren) zum klaren Tagessieg und untermauerte ihren Anspruch auf den Gesamtsieg.

Beim 20. Jubiläumslauf gab es bei den Herren eine Topbesetzung. Am Start waren der fünfmalige Sieger Pekka Roppo (FIN/Grießen), der Vorjahres- und Cupsieger 2018, Peter Fane (Hüfingen), der Dreifachsieger der aktuellen Laufserie, Felix Davidsen (LT St. Georgen), und der Schweizer Dominik Kuhn (Brunz). Fane hatte noch den jugendlichen Landsmann Mannek Essa mitgebracht, der das Rennen viel zu schnell anging und dem hohen Tempo schnell Tribut zollen musste. Fane spielte schon auf den ersten Kilometern seine Streckenkenntnisse aus und löste Essa an der Spitze ab. Hartnäckigster Konkurrent blieb Roppo, gefolgt von Kuhn. Davidsen ging das Rennen abwartend an und kämpfte sich zur Halbdistanz bis zum dritten Rang vor.

An der Spitze vergrößerte Fane den Vorsprung bis zum Ziel stetig und lief nach 34:07 Minuten mit 1:49 Minuten vor Roppo zum überlegenen Tagessieg. Der Kampf um Rang drei blieb bis ins Ziel spannend, ehe Davidsen das Duell gegen Kuhn im Endspurt um fünf Sekunden für sich entschied. Den fünften Rang und M 30-Sieg hatte Jens Eipper (SV Seppenhofen) schon zur Hälfte fest im Visier. Es folgten Manfred Kiene (M 40) und Dieter Förnbacher (M 50/beide LT Unterkirnach). Mit Pirmin Schobel (LSG Schwarzwald-Marathon) als Achter vor Sebastian Kaletta (Heilbronn) sorgten nach Kuhn zwei weitere aktive Herren für eine Überraschung. Als Zweiter der M 50 vervollständigte Jürgen Hug (LT Unterkirnach) die Top Ten.

Als Elfter und Dritter der M 35 reihte sich Patrick Hartmann (TV St. Georgen) vor Bastian Gloeden (SC Bubenbach), Alois Dotter (LT Furtwangen/M 55) und Frank Kramer (HS Furtwangen/M 45) im Klassement ein. Immer besser in Szene setzte sich Axel Bösinger (LT/TV Mönchweiler) als 15. im Ziel noch vor den erfahrenen René Strunk (LT Unterkirnach), Alexander Färber (SV Ewattingen), Michael Stäb (LT Unterkirnach) und Valentin Müller (FLG Engen). Patrick Schiedt (20./WSG Feldberg) lief sieben Sekunden vor Damensiegerin Sandra Schmid (LT Pfohren) ins Ziel. In der M 60 feierte der LT Furtwangen durch Winfried Thurner und Roland Fischer einen Doppelsieg. M 65-Bester wurde Franz Ginter (FSV Schwenningen). Die M 70 gewann Frank Gerle (LG Baar/LV Donaueschingen) und die M 75 Walter Blessing (LT Unterkirnach). Essa wurde nach seinem schnellen Anfangstempo auf Rang 55 durchgereicht.

Sandra Schmid lief in 42:31 Minuten bei den Damen zum klaren Start-Ziel-Sieg. Um 39 Sekunden musste sich Claudia Kehl (TuS Bonndorf/LT/W 45) geschlagen geben. Weitere 32 Sekunden zurück folgte Stefanie Reichle (LV Donaueschingen) als Dritte. Als Vierte und U 20-Beste lief Hanna Bächle (LT Unterkirnach) vor Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45) und Angelika Rentschler (LSG Schwarzwald-Marathon/W 35) ins Ziel. Überraschende Siebte wurde Franzika Bumann (Denzer Laufteam/W 50). Die Top Ten vervollständigten Nadja Leux-Pfendler (TuS Bonndorf) als Achte vor Ingrid Kern (LSG Schwarzwald-Marathon) und Leila Thursfield (HFU Go Girls). Elfte wurde Heidi Rißler (TG Trossingen/W 50) vor Caroline Bösinger (LT/TV Mönchweiler/W 30). In der W 40 verhinderte Yvonne Milbradt (Donaueschingen) einen Doppelerfolg von Iwona Klimas-Fehrenbach und Bettina Schonhard (Bleibach). Nadja Kiefer (LT Pfohren) gewann die W 60, Friedgard Veller die W 65 und Hannah Hinterseh (beide Sport Weiß-Team) wurde Zweite der U 20. Als älteste Starterin war Annemarie Vogel (Königsfeld) W 75-Beste.

