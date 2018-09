von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – Depant Giessen 46ers Rackelos 87:71 (23:12, 18:11, 28:24, 18:24). Die Wiha Panthers starteten mit einem überzeugenden Sieg über die Giessen 46ers Rackelos in die ProB-Saison. Das 87:71 gegen die Hessen war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Etwa 850 Zuschauer in der Deutenberghalle sahen, wie Schwenningens Trainer Alen Velcic zu Beginn Kosta Karamatskos, Leon Friederici, Rasheed Moore, Bill Borekambi und Seid Hajric aufs Feld schickte und fünf weitere Spieler auf der Bank ließ. Die Giessener hingegen waren lediglich mit acht Spielern und ohne ihren noch nicht spielberechtigten amerikanischen Neuzugang Adam Klie angereist. Gleich mit dem ersten Angriff des Spiels gingen die Gäste in Führung – es sollte allerdings ihre einzige an diesem Abend bleiben. Schwenningens Neuzugang Leon Friederici ging mit einem heißen Händchen ins Spiel. Er versenkte zunächst einen Dreier aus der Ecke, dann zwei Korbleger plus Freiwurf, sodass er im Alleingang auf 8:2 stellte.

Danach wurden die unterschiedlichen Systeme beider Mannschaften deutlich. Auf der einen Seite schafften es die Panthers immer wieder, nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schnelle Gegenstöße zu laufen, die zu einfachen Körben führten. Auf der anderen Seite nahmen die Giessener oft viel Zeit von der Wurfuhr und provozierten durch das Stellen von Blöcken Größenvorteile vor allem für ihren Führungsspieler Johannes Lischka. Erfolgreicher mit ihrer Strategie waren aber zweifellos die Schwenninger. Dank überragender Abwehrarbeit, guter Trefferquote und eines 8:0-Laufs setzten sich die Gastgeber bis zur ersten Viertelpause auf 23:12 ab.

In Abschnitt zwei verlor das Spiel ein wenig an Struktur, da beide Mannschaften entweder nach Ballgewinn schnell konterten oder mit zahlreichen Offensivrebounds Unordnung unter dem gegnerischen Korb stifteten. Doch auch hier machte die Schwenninger Defense den Unterschied. Vor allem Hannes Osterwalder (drei Steals, zwei Blocks) und Sergey Tsvetkov (zwei Steals) brachten viel Energie von der Bank und sorgten dafür, dass das defensive Level auch nach mehreren Wechseln konstant hoch blieb. Somit gingen die Panthers mit einer komfortablen 18-Punkte-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das gewohnte Bild fort, auch wenn beide Mannschaften in ihrer Defensivarbeit nachließen und der dritte Abschnitt zum punktreichsten wurde. Die Schwenninger Führung pendelte sich zwischen 20 und 26 Punkten ein. Spätestens, als der starke Rasheed Moore einen anspruchsvollen Sprungwurf in Rückenlage über die Abwehr des Gegenspielers zur höchsten Führung des Abends versenkte, war allen klar: Für die Rackelos gibt es an diesem Abend nichts mehr zu gewinnen.

Vielleicht führte eben diese Erkenntnis dazu, dass Trainer Alen Velcic fast im kompletten letzten Viertel seine Ersatzspieler aufs Feld ließ und diese mehrere Gänge zurückschalteten. So verringerten die Giessener das Defizit in den Schlussminuten noch auf 16 Punkte. "Ich bin stinksauer, dass wir im letzten Viertel Schrott gespielt haben. Das geht gar nicht. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden. Jeder hat seine Rolle gefunden. Auch die Neuzugänge sind eingeschlagen", so Velcic nach dem Spiel. Rasheed Moore, mit 24 Punkten Topscorer, ergänzte. "Es war kein perfekter Start in die Saison. Wir haben zwar 30 Minuten lang gut gespielt, hatten aber vor allem gegen Ende zu viele Ballverluste."

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (11 Punkte/4 Rebounds/1 Assist), Dion Braimoh (3/0/0), Bill Borekambi (18/7/1), Kosta Karamatskos (4/4/7), Rasheed Moore (24/7/5), Leon Friederici (20/2/0), Darius Pakamanis (2/2/0), Hannes Osterwalder (2/5/1), Abdulai Abaker (2/1/0), Seid Hajric (0/4/2).

