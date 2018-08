Fußball-Landesliga: Mit der Maximalpunktzahl zwölf führt der FC Überlingen die Liga an. Dahinter lauern mit dem FC Bad Dürrheim (10) und dem FC 08 Villingen (9) zwei Mannschaften aus dem Schwarzwald.

Im vierten Saisonspiel ging der FC Bad Dürrheim beim 2:2 zuhause gegen Walbertsweiler erstmals nicht mit der vollen Punktzahl vom Platz. „Walbertsweiler war der bisher stärkste Gegner, der einen gut strukturierten Fußball spielt und auch läuferisch einiges zu bieten hat. Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden, schließlich können wir nicht alle Spiele gewinnen. Was mich stört ist die Tatsache, dass wir uns in jeder Halbzeit eine zehnminütige Auszeit nehmen“, bilanziert Trainer Enrique Blanco. Der Coach sah in Hälfte eins Pfosten- und Lattenschüsse seiner Elf. Blanco nahm einige wichtige Erkenntnisse mit. „Wir haben mit Jeremias Fischerkeller und Thibaud Natschke 18- und 19-jährige Jungs gebracht, die ihre Aufgabe erfüllt haben. Auch die gefühlten 70 Prozent Ballbesitz waren okay. Letztlich sind wir sehr oft am überragenden Gäste-Torhüter gescheitert.“

Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, hatte seine Elf vor der Partie bei der SG Dettingen auf ein mögliches Geduldsspiel eingestellt. Genau das wurde es auch, bevor den Villingern in der Schlussphase der 1:0-Siegtreffer gelang. „Wir haben immer an unsere Chance geglaubt und uns auch belohnt. Das Spiel hatte ein gutes Niveau, wobei mich besonders freut, dass wir erneut ohne Gegentreffer vom Platz gegangen sind“, sagt der 08-Trainer. Seine Elf hat nach drei Partien eine blütenweiße Weste mit der Maximalpunktzahl und noch ohne Gegentreffer. Das freilich wird für Yahyaijan und sein Trainer-Team teuer: „Wir haben mit der Mannschaft eine interne Abmachung, dass wir Trainer bei drei Partien ohne Gegentreffer einen ausgeben werden. Jetzt sind wir fällig. Aber das machen wir gerne.“

Die DJK Donaueschingen scheint langsam Fahrt aufzunehmen. Nach dem Derby-Sieg vor zehn Tagen in Löffingen (1:0) folgte am Mittwoch ein 4:3-Erfolg im Pokalspiel in Überlingen und am Samstag ein klares 4:1 beim Verbandsliga-Absteiger FC Singen. Drei Auswärtssiege innerhalb einer Woche. DJK-Trainer Tim Heine sieht dennoch Verbesserungsbedarf: „Mich ärgert, dass wir in Singen wieder in Rückstand geraten mussten. Ab der 20. Minute haben wir das Kommando übernommen und nicht mehr abgegeben. Entscheidend war natürlich der Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel zum 3:1.“ Donaueschingen musste die letzten zehn Minuten in Unterzahl spielen, nachdem Heine schon viermal gewechselt hatte und Benedikt Ganter verletzt vom Platz musste.

Im zweiten Heimspiel der Saison gab es für den FC Schonach beim 1:2 gegen Denkingen keine Punkte. „Es ist sehr ärgerlich, denn bei der Vielzahl unserer Möglichkeiten und bei unserem großen Aufwand ist der Ertrag einfach zu gering“, bilanziert Schonachs Trainer Alex Fischinger. Bis auf die Chancenauswertung findet der Coach kaum Kritikpunkte am Auftritt seiner Schützlinge. „Wir spielen guten Fußball, zeigen schöne Kombinationen und erarbeiten uns eine Menge an Möglichkeiten. Aktuell fehlt vor dem Tor die letzte Entschlossenheit. Daran gilt es zu arbeiten“, ergänzt der Übungsleiter. Gegen den Aufsteiger waren Punkte eingeplant, die nun woanders geholt werden müssen. „Wir haben jetzt weitaus stärkere Konkurrenten vor der Brust. Da sollte uns auch einmal eine Überraschung gelingen.“ Schon am Freitag geht es für Schonach beim FC 08 Villingen II weiter. Auf die nächsten Wochen blickt Fischinger indes etwas sorgenvoll. „Mir fallen im September einige Schlüsselspieler aus. Sie sind nur schwer zu ersetzen.“

Vor dem Spiel in Frickingen wäre Uli Bärmann, Trainer des FC Löffingen, mit einem Punkt zufrieden gewesen. Nach den 90 Minuten und dem 1:1 nicht mehr. „Wir haben defensiv sehr ordentlich gespielt. Unser Gegner hatte in Halbzeit eins sicherlich einige Vorteile, aber wir gehen in Führung, obwohl wir zu viele leichte Ballverluste hatten“, sagt Bärmann. Ihn ärgert eine Szene in der Schlussphase, als Löffingen die Chance zum 2:1 genommen wurde. „Unser Spieler kommt mit dem Ball aus der eigenen Hälfte und läuft auf das Tor zu, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Deshalb wäre auch ein Dreier möglich gewesen“, sagt Bärmann, der Adam Zimoch wegen Rückenproblemen auswechseln musste.

Nach der 2:6-Heimpleite gegen Bad Dürrheim gab es für Aufsteiger SV Geisingen mit dem 0:6 in Überlingen den nächsten Dämpfer. „Zweimal hintereinander sechs Gegentreffer zu bekommen, geht gar nicht. Da darf es auch keine Rolle spielen, dass wichtige Stammspieler fehlen. Wir müssen jetzt ganz schnell wieder den Vorwärtsgang einlegen. Im kommenden Spiel gegen Hilzingen ist nun schon der Erfolgsdruck da“, sagt der verletzte Spielertrainer Marijan Tucakovic. Allen sechs Gegentreffern seien schwere individuelle Fehler vorausgegangen. „So einfach wie wir Überlingen das Tore schießen ermöglicht haben, sind wir in der Liga nicht konkurrenzfähig. Das geht vielleicht noch in der Bezirksliga, aber eine Etage höher wirst du sofort knallhart bestraft“, fügt Tucakovic an.

