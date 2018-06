von SK

Turnen: (ma) Mehr als 500 Kinder erlebten beim Gaukinderturnfest in Löffingen einen tollen Sporttag. Die Wettbewerbe fanden im Stadion und in der Sporthalle statt. Auch das Wetter und die Organisation durch die Turnerjugend waren hervorragend. Bei dieser Veranstaltung ging es nicht unbedingt um absolute sportliche Leistung, vielmehr standen der Spaß und die Freude an einem großen Wettkampf mit vielen Zuschauern im Mittelpunkt.

Gut innerhalb ihrer Vereinen vorbereitet, kämpften die hoch motivierten Kinder bis 14 Jahre in der Sporthalle und dem Freigelände um möglichst viele Punkte. Schon längere Zeit hatten die Kinder auf das GKTF hingefiebert und in den Trainingsstunden fleißig ihre Übungen trainiert. Beim Wettkampf war die Aufregung dennoch groß, denn über 250 Zuschauer saßen auf der vollbesetzten Tribüne und schauten dem Nachwuchs zu. Nicht immer klappte alles nach Wunsch an den Geräten, denn durch den emsigen Umtrieb kam auch etwas Nervosität auf. Doch letztlich entschädigten die vielen Abwechslungen in und um die Löffinger Sportstätte bis hin zur Spielstraße für so manches Missgeschick.

An den Turngeräten herrschte ein geordnetes Durcheinander, denn die Geräte waren immer belagert. Der Sprung über den Bock und Kasten in der Leichtathletikhalle, die Bodenfläche, der Schwebebalken und der Barren erforderten viel Konzentration, was bei den zahlreichen Zuschauern und dem Geräuschpegel in der Halle für die Kinder nicht immer einfach war. Auch beim Weitsprung und Kurzsprint im Stadion gab es laute Anfeuerungsrufe.

Für viele der jungen Turner und Turnerinnen war es der erste große Wettkampf, bei dem jeder sein Bestes geben wollte. Ab und zu gab es Tränen, die meistens schnell wieder trockneten. „Das kann jedem mal passieren“, tröstete eine Betreuerin ihren Schützling. Daumen drücken war angesagt, wenn ein Riegenmitglied ans Gerät ging und seine Übung mit viel Applaus beendete. „Im nächsten Jahr kommen wir wieder und wollen versuchen, aufs Treppchen zu kommen“, sagte eine begeisterte Gruppe aus Vöhrenbach. Ihnen war die Freude an dem tollen Turntag im Gesicht abzulesen.

Auch nach dem Wettkampf kam keine Langeweile auf, denn die Spielstraße lud zum Balancieren, Pedalo fahren, Tunnel krabbeln und Stelzen laufen ein. Die Tribüne war bis auf den letzten Platz besetzt und auf dem Hallenboden saßen viele Kinder, als der Gruppentanz im Rahmen des Schülergruppenwettstreites (SGW) vorgetragen wurde. Hier siegte der TV Georgen vor dem TV Steinach und TV Mönchweiler.

Die ohnehin schon gute Stimmung in der Sporthalle stieg noch weiter an, als die Pendelstaffeln mit 21 Mannschaften um die Wette liefen. Ein tolles Spektakel, das alle bei ohrenbetäubendem Anfeuerungslärm in den Bann zog. Nicht selten wurde der Stab beim Wechsel verloren, was die Mannschaft zurückwarf. Mit dem TV Triberg und dem TV Steinach gab es zwei Sieger bei der Pendelstaffel.

Gaujugendleiterin Nicole Scherer und ihr Organisations-Team führten gekonnt durch das Programm. Die höchste Teilnehmerzahl (70) gab es beim Gerätevierkampf der Kategorie W 10/11. Hier stand Martha Gassenschmidt vom TuS Bräunlingen mit 53,95 Punkten bei der Siegerehrung auf dem obersten Treppchen. Dreifacherfolge schafften der TuS Bräunlingen bei den Jungs und Mädchen und zweimal der TB Bad Dürrheim bei den Jungs. Bei der Siegerehrung gab es zum Abschluss für die jeweils ersten drei Kinder Medaillen und Urkunden.

