von Julian Singler

Fußball, Oberliga: Von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga hat Patrick Haag als Fußballer schon alles erlebt. Nun ist der 28-jährige Mittelfeldspieler beim FC 08 Villingen angekommen. „Ich habe in der letzten Saison das Geschehen rund um den Verein verfolgt und finde die neue Herausforderung sehr interessant“, sagt er. Ab Herbst wird Haag an der Polizeifachhochschule in Schwenningen studieren. „Da lag es nahe, beim FC 08 zwecks eines Engagements anzufragen“, so der erfahrene Neuzugang, und ergänzt: „Ich spiele einfach sehr gerne Fußball.“ Die Villinger zögerten nicht lange und statteten den zweit- und drittligaerfahrenen Spieler mit einem Dreijahresvertrag aus.

Der 1,81-Meter große Fußballer entstammt der Jugend der TSG Hoffenheim. Auch beim Karlsruher SC spielte er in seiner Anfangszeit. Danach folgten Stationen bei Waldhof Mannheim, Jahn Regensburg und Arminia Ludwigshafen. Wo Patrick Haag seine bislang beste Zeit als Fußballer erlebte, kann er nicht auf Anhieb sagen. „Es war überall schön. Im Vordergrund steht bei mir das Spiel. Jede Station gibt dir etwas und macht dich um eine Erfahrung reicher. Auch für meine Weiterentwicklung war jeder Verein wichtig.“

Durch seine Einblicke in verschiedene Klubs und Ligen lernte der in Ludwigshafen geborene Linksfuß das Fußballgeschäft bestens kennen. Doch welcher Trainer oder Spieler beeinflusste Haag im Verlauf seiner Karriere am meisten? „Jeder, egal ob privat oder im Fußball-Business, prägt einen auf seinem Weg – sei es positiv oder negativ. Von jedem habe ich etwas gelernt und mitgenommen. Meistens ist es auch so, dass man gerade aus negativen Erlebnissen lernt und gestärkt daraus hervorgeht“, erklärt Haag.

Momentan steckt der Mittelfeldakteur, der variabel auf der linken Seite einsetzbar ist, mit dem FC 08 Villingen in der Saisonvorbereitung. „Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Am ersten Spieltag müssen wir fit sein“, weiß Haag und meint zur Zielsetzung der Nullachter: „Gewisse Vorsätze können nur über den Zusammenhalt erreicht werden. Zumindest zu Saisonbeginn sollten wir nur von Spiel zu Spiel denken.“ Die Oberliga schätzt Haag als sehr gut ein. „Die Stuttgarter Kickers kommen als Absteiger runter. Generell gibt es schwere Aufgaben zu bewältigen. Das wird sicher kein Selbstläufer.“

Trotz seiner stattlichen Karriere hält Patrick Haag die eigene Entwicklung für noch nicht vollständig abgeschlossen. „Ich bin ja nicht stehengeblieben in meiner Entwicklung und erst 28 Jahre alt. Als Sportler durchläuft man einen ständigen Lernprozess, den es immer weiter voranzutreiben gilt. Ich möchte und kann noch sehr viel lernen.“ Dem FC 08 will er mit seiner Erfahrung helfen. Haag: „Wir müssen zu einem gut funktionierenden Team zusammenwachsen, in dem einer für den anderen einsteht und kämpft.“

Klar ist schon jetzt, dass auch die Zeit bei den Schwarzwäldern ein besonderes Kapitel in Haags sportlicher Laufbahn einnehmen wird. Das liegt daran, dass Patrick beim FC 08 mit seinem jüngeren Bruder Yanick zusammenspielt. „Es macht riesigen Spaß, ich freue mich drauf!“ Außerdem verrät der ältere der Haag-Brüder, dass während der Saison einige Wetten untereinander geplant sind. „Das müssen wir noch ausdiskutieren, aber da kommt auf jeden Fall etwas“, lacht er.

Es ist alles angerichtet, damit Patrick Haag mit dem FC 08 Villingen eine erfolgreiche Oberligasaison hinlegen kann. Hierfür spielt neben Studium und Fußball auch der Faktor Erholung eine entscheidende Rolle. „Für Hobbys bleibt nicht viel Zeit. Ich habe gehört, dass es hier im Winter schneit. Da will ich mich beim Snowboarden und Skifahren versuchen, was ich bisher noch nie gemacht habe“, schmunzelt der 28-Jährige.

