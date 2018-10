Elf Stunden nach der Hammer-Nachricht, die am Montagabend kurz vor Mitternacht eingeschlug wie eine Bombe, steht Jürgen Rumrich in der Helios-Arena auf dem Eis und leitet gemeinsam mit Petteri Väkiparta das Training der Schwenninger Wild Wings. Der Manager und der Co-Trainer haben jenen Job übernommen, den Pat Cortina kurz zuvor verloren hatte. Das DEL-Schlusslicht vom Neckarursprung hatte nach einer beängstigenden Talfahrt die Reißleine gezogen und sich von ihrem Chef-Coach getrennt.

Während die Wild Wings nach einer team-internen Besprechung ihre Übungseinheit absolvieren, sitzt Pat Cortina nur einen Steinwurf von der Eishalle entfernt in seiner Bad Dürrheimer Wohnung und versucht, das Geschehene zu verarbeiten. Es fällt ihm schwer, die richtigen Worte zu finden.

Dank an die Fans

"So kurz nach der Trennung möchte ich nicht viel sagen", meint der 54-Jährige. Um dann doch noch ein bisschen am Telefon zu plaudern. "Es ist schade, dass es so enden musste. Ich hätte gerne weitergemacht, denn ich glaube immer noch an diese Mannschaft", sagt Cortina. Es sollte nicht sein. Am Montag ging sein Weg nach zweieinhalbjähriger Arbeit am Neckarursprung abrupt zu Ende.

Regionalsport Schwarzwald Wild Wings trennen sich von Cheftrainer Pat Cortina Das könnte Sie auch interessieren

Wie Cortina mitteilte, wurde er am Montag nicht von den geschäftsführenden Gesellschaftern über die Trennung informiert, sondern von Manager Jürgen Rumrich. Von jenem Mann, der vor der Saison gemeinsam mit dem Trainer das Team für die Saison 2018/19 auf die Beine gestellt hatte. Von jenem Mann, der ihn nun zumindest bei den Spielen gegen Straubing und Berlin vor der elftägigen Pause (Deutschland-Cup) an der Bande vertreten wird.

Den Dienstag wird Pat Cortina auf jeden Fall noch in Bad Dürrheim verbringen. Ob er am Mittwoch wieder nach München zu seiner Familie zurückkehren wird, weiß er noch nicht genau. Es gibt am Neckarursprung sicherlich noch einiges zu erledigen für den 54-Jährigen. Auf eines wird er aber vermutlich verzichten müssen. Cortina: "Ich werde wohl nicht mehr die Gelegenheit haben, mich von meinem Team zu verabschieden. Das werde ich in persönlichen Gesprächen nachholen. Manche Spieler haben mir viel mehr bedeutet, als ihnen selbst bewusst war." Und dann schickt er trotz aller Enttäuschung noch einen emotionalen Gruß hinterher: "Danke an die Fans, danke an die Spieler und alles Gute."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein