von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Die Basketballer der Wiha Panthers VS haben den fünften Spieler für die kommende Saison verpflichtet: Der 19-jährige Dion Mohammed Braimoh kommt vom BTS Neustadt Bremen aus der Regionalliga Nord in den Schwarzwald.

Braimoh hat nigerianische Wurzeln, besitzt aber die deutsche Staatsangehörigkeit und ist somit der dritte "Local Player" im Team des ProB-Aufsteigers. Er ist mit 1,92 Metern Körpergröße neben Kosta Karamatskos und Darius Pakamanis der dritte Guard im Team, aber auch auf der "Drei" einsetzbar. Panthers-Trainer Alen Velcic hofft, dass sich die Verpflichtung des Talents als Transfercoup herausstellt. "Dion hat sich im Probetraining und in den Gesprächen sportlich und menschlich von einer sehr guten Seite gezeigt. Er ist ein Rohdiamant, den ich gerne formen möchte.

Mo ist ein großartiges Projekt und perfekt für uns als Aufsteiger mit unserer Plattform. Für ihn war es wichtig, bei uns ein Umfeld zu bekommen, in dem er Spielpraxis bekommt und sich weiterentwickeln kann", schwärmt Velcic. Vor allem der Wurf und die Athletik seien die großen Stärken des Neu-Panthers. "Er ist talentierter als andere 19-Jährige und wurde mir durch mein Netzwerk ans Herz gelegt."

Ein "Rohdiamant" und sein Trainer: Dion Mohammed Braimoh (links) mit Panthers-Coach Alen Velcic. Bild: Holger Rohde | Bild: Holger Rohde

Braimoh kann bereits Kurzeinsätze in der ProB Nord in Diensten der Baskets-Akademie Weser/Ems sowie der Cuxhaven Baskets vorweisen und stellte sein Talent in den Junioren-Bundesligen unter Beweis. In Schwenningen will er nun regelmäßig Spielpraxis im oberen Herrenbereich erhalten. "Mein Ziel ist es, dass ich viel dazulerne, mich in allen Bereichen verbessere und mich noch mehr auf Basketball konzentrieren kann. Ich möchte so viel Spielzeit wie möglich bekommen und dem neuen Team in der ProB weiterhelfen", freut sich Braimoh auf die neue Aufgabe.

Mit der Verpflichtung Braimohs ist die Hälfte des Panthers-Kaders für die kommende Saison bereits unter Dach und Fach. Damit stehen noch fünf Verpflichtungen aus, von denen drei deutsche Spieler sein werden. Auf der Center-Position sind die Doppelstädter noch komplett blank, während auf den Aufbau- und Flügelpositionen bereits das Grundgerüst steht. Trainer Velcic sieht sich beinahe täglich Probespieler an, weitere Transfers sind in den kommenden Tagen aber nicht in Sicht.

Auch Pressesprecher und Geschäftsstellenleiter Holger Rohde war am vergangenen Wochenende fleißig. Er nahm an der Tagung der 2. Basketball-Bundesliga in München teil und brachte von dort wertvolle Erfahrungen mit. "Es herrschte ein sachlicher Austausch. Es war für mich interessant zu sehen, wie etablierte Zweitligisten wie Rostock oder Chemnitz beispielsweise im Nachwuchsbereich strukturell aufgestellt sind. Wollen wir in Schwenningen dahin kommen, haben wir in den kommenden Jahren eine Menge Arbeit vor uns", schildert Rohde seine Eindrücke.

Kernthema der Tagung war die Nachlizenzierung, nachdem sich Gotha aus wirtschaftlichen Gründen aus der ProA zurückzog. Nachrücker sind die Artland Dragons, während mit der neugegründeten XXL Baskets GmbH mit Sitz in Erfurt ein ambitioniertes Projekt das Startrecht für die ProB anstelle der Dragons erwarb.

Aufgrund der veränderten Teilnehmersituation verzögert sich die Einteilung der 24 ProB-Mannschaften in eine Nord- und Südstaffel bis voraussichtlich Mitte nächster Woche. Dann wird klar, gegen wen die Panthers in der Südstaffel antreten werden. Einige Mannschaften wie Leverkusen, Würzburg, München, Frankfurt, Ulm, Elchingen, Gießen oder Coburg gelten bereits als sichere Süd-Mannschaften.

