von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Die Wiha.Panthers Schwenningen sind mit dem 87:71 über die Gießen 46ers Rackelos nicht nur optimal in die Saison gestartet, sondern haben zudem auch noch die erste Tabellenführung der neuen Spielzeit übernommen. Einen großen Kritikpunkt hatte der Trainer allerdings nach dem Spiel.

Bollwerk: Was die Panthers bereits im Vorjahr auszeichnete, könnte auch in dieser Saison ihre große Stärke sein: die Defensive. Phasenweise fast fünf Minuten lang blieben die Gießener ohne Punkte. Vor allem die Schwenninger Ersatzspieler spielten dabei eine wichtige Rolle. „Die Bank war sehr gut. Dabei muss berücksichtigt werden, dass drei Spieler mit Antibiotika spielen mussten, weil sie erkältet sind“, lobt Trainer Alen Velcic sein Team.

Bestechende Form: Rasheed Moore hat über den Sommer hinweg nichts von seiner hervorragenden Verfassung eingebüßt. Er hat deutlich sichtbar den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Zusätzlich zu dem ohnehin schon butterweichen Sprungwurf steigerte sich der Flügelspieler vor allem im Abschluss am Korb mit Gegnerdruck. Gegen Gießen war der 23-jährige US-Amerikaner mit 24 Punkten Topscorer, zudem steuerte er fünf Assists bei. „Rasheed ist momentan in einer bestechenden Form“, attestiert ihm Alen Velcic. Moore stellte seine eigene Leistung jedoch in den Hintergrund: „Wichtiger ist, dass die Mannschaft gewinnt. Wir haben ein hungriges Team, das sich immer verbessern will.“

Schrecksekunde: Zu Beginn des letzten Viertels fuhr den Panthers-Fans kurz der Schreck durch die Glieder. Beim Versuch, einen gegnerischen Wurf zu verteidigen, prallten Bill Borekambi und sein Gegenüber mit den Knien aneinander, sodass der Neu-Schwenninger das Spiel vorzeitig beenden musste. Nach der Schlusssirene gab er aber Entwarnung: „Ich konnte für einige Momente nicht mehr auftreten. Jetzt ist aber alles wieder gut. Höchstens einen blauen Fleck werde ich davontragen“, schmunzelte Borekambi, dessen Freude über den Auftaktsieg auch die kleine Blessur nicht trüben konnte. „Wir haben uns vorgenommen, den Ball zu bewegen und hart zu verteidigen. Das ist uns bis zum letzten Viertel sehr gut gelungen.“

Schwacher Endspurt: Alen Velcic ist ein Perfektionist. Daher war es wenig verwunderlich, dass der Coach 94 Sekunden vor Ende, als das Spiel längst entschieden war, wütend eine Auszeit anzeigte. Grund dafür war die lasche Einstellung, mit der sein Team den Sieg im Schlussabschnitt über die Bühne schaukeln wollte. Prompt verkürzten die Gäste den Rückstand von 22 auf 16 Punkte. „Ich bin stinksauer. Das geht in dieser Liga gar nicht.“ Doch auch seine Spieler pflichten ihm bei. „Im letzten Viertel haben wir zu viele Bälle verloren. Wir müssen lernen, über die kompletten 40 Minuten konzentriert zu sein. Daran werden wir arbeiten“, betont Rasheed Moore.

Gruß von der Spitze: Weil die Panthers am ersten Spieltag den Sieg mit der größten Differenz einfuhren, sind die Schwenninger die ersten Tabellenführer der ProB-Saison. Für den Aufsteiger kein neuer Zustand, zumal er bereits im Vorjahr über drei Monate lang in der Regionalliga die Pole Position inne hatte. Allerdings sind die Umstände diesmal andere. „Wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen, sondern dürfen auch mal verlieren“, sagt Velcic. In der abgelaufenen Saison waren die Schwenninger zum Siegen „verdammt“, um nicht den Spitzenplatz aus der Hand zu geben. Um nun das Mindestziel Playoffs zu schaffen, genügt am Ende der Hauptrunde der achte Platz. In der vergangenen ProB-Saison reichten zehn Siege bei zwölf Niederlagen, um die Endrunde zu erreichen. Doch der Anspruch der Panthers wird sicherlich ein ganz anderer sein.

