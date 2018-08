von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Mit Sergey Tsvetkov komplettierten die Wiha Panthers Schwenningen am Montag ihren Kader für die kommende Saison in der ProB (wir berichteten). Die Mannschaft des Zweitliga-Aufsteigers ist rein von der Größe her zwar kleiner geworden, hat sich aber umso höhere Ziele gesetzt.

Sechs Local Player, drei EU-Ausländer und ein US-Amerikaner: Wie erwartet setzt sich der Großteil des Kaders für die kommende Saison in der ProB aus deutschen Spielern zusammen. Zu den vier altbekannten Gesichter Kosta Karamatskos, Rasheed Moore, Darius Pakamanis sowie Sergey Tsvetkov gesellen sich sechs Neuzugänge, die möglichst schnell zueinander finden sollen. Aufgrund der Ausländerregelung in der ProB lag der Fokus der Spielerverpflichtung primär auf den Local Players. Die Regel schreibt vor, dass zu jedem Zeitpunkt des Spiels mindestens drei Local Player auf dem Feld stehen müssen. Entsprechend begehrt und kostspielig ist solch ein Akteur. Die Verpflichtung solcher Spieler ist kompliziert und kann teuer werden.

Mit den sechs deutschen Basketballern hat Velcic sich selbst Flexibilität in den Rotationen ermöglicht. Neben den voraussichtlich drei deutschen Spielern in der Startformation kann der Trainer auch drei Local Player von der Bank aus bringen. Dennoch erfordert diese Regel ein erhöhtes Maß an Konzentration bei den Einwechslungen. Ein Regelverstoß führt zu einem technischen Foul gegen den Trainer – für den Schwenninger Coach aber nicht weiter dramatisch. Velcic: „Es wird vielleicht fünf Prozent schwieriger, die richtige Rotation zu spielen. Ich muss lediglich etwas mehr aufpassen.“

Ein genauer Blick auf den Kader der Panthers zeigt, dass dieser im Vergleich zum Vorjahr deutlich kleiner geworden ist. Während das Regionalliga-Meisterteam mit Davor Barovic und Petar Madunic noch zwei 2,11-Meter-Riesen aufwies und meist klassisch mit einem Center unter dem Brett spielte, fehlt dieser Spielertypus nun im runderneuerten Schwenninger Team. Mit 2,02 Metern ragen Hannes Osterwalder und Seid Hajric als die Größten im aktuellen Panthers-Kader heraus. Der fehlende „Big Man“ ist jedoch nicht etwa mit einer schwierigen Marktlage oder gescheiterten Verhandlungen zu erklären, sondern vom Trainer bewusst außen vor gelassen worden. „Ich habe in der ProB den Trend beobachtet, dass es große Spieler sehr schwer haben. Wir werden wohl eher klein spielen“, erläutert der Trainer, der das sogenannte „Small Ball“, also die temporeiche und auf Ballzirkulation ausgelegte Aufstellung bereits vor allem gegen Ende der vergangenen Saison als bevorzugtes Stilmittel aus der Trickkiste holte. Velcic fügt jedoch hinzu: „Wichtig ist nicht, welche Spielidee wir anwenden, sondern wie wir sie aufs Parkett bringen.“

Gemeint ist die eisenharte Defense, die bereits im Vorjahr der entscheidende Faktor zum Titelgewinn war, als die Neckarstädter die mit Abstand beste Abwehr in der Regionalliga stellten. Als Messlatte in der Defense für die Neuzugänge sollen die aus der Vorsaison gebliebenen Moore, Karamatskos, Pakamanis und Tsvetkov dienen. Alle Vier sind hervorragende Verteidiger, alle Vier haben Velcics Anforderungen in der Abwehrarbeit verinnerlicht. Sollte Velcic dennoch im Laufe der Saison Handlungsbedarf auf den großen Positionen erkennen, hält er sich die Möglichkeit offen, mit einem elften Zugang personell nachzulegen. Zudem wird der Aufsteiger in den Trainings vom Nachwuchstalent Christian Okolie unterstützt, der mit gerade einmal 17 Jahren bereits über zwei Meter aufweist.

Am 20. August bittet Velcic sein neues Team zum Aufgalopp. Dann wollen sie akribisch auf ihr Ziel hinarbeiten. „In den vergangenen zweieinhalb Monaten habe ich über 100 Gespräche mit Spielern und Agenten geführt und den Etat so weit erhöht, dass wir nicht wie Kanonenfutter durch die ProB laufen“, betont Velcic. Im vergangenen Jahr erlebten beide Aufsteiger in die ProB Süd, KIT SC Karlsruhe sowie BBC Coburg, nur ein kurzes Intermezzo in der Drittklassigkeit – beide Teams stiegen sportlich direkt wieder ab, auch wenn Coburg aufgrund mehrerer Lizenzverschiebungen noch eine zweite Chance in der ProB erhält.

Lediglich den Klassenerhalt als Zielvorgabe auszurufen, ist dem Trainer zu wenig. Alen Velcic hat wesentlich höhere Ambitionen. „Wir wollen nicht nur in die Playoffs, sondern auch die erste Runde überstehen“, gibt sich der Coach selbstbewusst. An diesen Worten und an diesem Kader wird er sich nach der Saison messen lassen.

Kader der Wiha Panthers Ausländer-Position: Rasheed Moore (Alter: 23/USA) EU-Status-Ausländer: Darius Pakamanis (36/Litauen), Seid Hajric (35/Polen/Politechnika Krakau), Sergej Tsvetkov (30/Bulgarien) Deutsche Spieler/Local Player: Kosta Karamatskos (32), Hannes Osterwalder (28/TV Konstanz), Dion Mo Braimoh (19/ETB Neustadt-Bremen), Leon-Christopher Friederici (FC Schalke 04), Abdulai Abaker (21/Cuxhaven Baskets), Bill Akeem Borekambi (26/Rostock Seawolves) Cheftrainer: Alen Velcic

