von Maurice Sauter

Basketball, ProB: FC Bayern München Basketball II – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Ohne Druck, aber voraussichtlich auch ohne zwei Leistungsträger treten die Panthers beim FC Bayern II an. Dort treffen die Neckarstädter auf einen prominenten gegnerischen Trainer.

Panthers-Coach Alen Velcic muss aller Voraussicht nach auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Kosta Karamatskos plagen seit Wochen muskuläre Probleme. Er wird wahrscheinlich aussetzen, um seinem Körper die nötige Ruhe zur Regeneration zu ermöglichen. Sicher ausfallen wird Bill Borekambi, der in der Trainingswoche nach seiner starken 26-Punkte-Vorstellung gegen Würzburg über Rückenprobleme klagte. Somit wird es nicht zum Aufeinandertreffen mit seinem Cousin Nelson Weidemann kommen, dem besten Punktesammler der Münchner. Bei beiden Verletzten wollen die Panthers, die mit 5:1-Siegen bereits voll auf Playoff-Kurs sind, kein Risiko eingehen. Längerfristige Ausfälle der beiden Säulen des Spiels wären wesentlich schmerzhafter als eine mögliche Niederlage in München.

Dennoch fahren die Panthers mit dem klaren Ziel in die bayerische Landeshauptstadt. "Wir wollen dort gewinnen", stellt Velcic klar und ergänzt: "Zwar sind wir auf dem Papier aufgrund der Tabellensituation vielleicht leichter Favorit, spüren aber absolut keinen Druck." Die fünf Siege aus den ersten sechs Spielen sind für den Aufsteiger ein starkes Statement und bereits die halbe Miete für eine Playoff-Teilnahme, für die in den letzten vier Jahren stets zehn Siege in der Hauptrunde genügten.

Eben jene Playoffs verpasste die zweite Mannschaft des amtierenden Deutschen Basketball-Meisters im Vorjahr knapp. Mit dem undankbaren neunten Platz ging es für den FC Bayern Basketball II in die Abstiegsrelegation, in der die Münchner souverän den Klassenerhalt schafften. In dieser Saison sind die Playoffs das Minimalziel. Die Mannschaft besteht, wie viele andere Teams der Südstaffel, vorrangig aus talentierten deutschen Akteuren. Der wohl bekannteste Name des jungen Münchner Teams befindet sich auf der Trainerposition. Der 114-malige deutsche Nationalspieler Demond Greene übernahm zu Saisonbeginn den Posten des Head Coach. Greene spielte zu Beginn seiner Laufbahn gemeinsam mit Dirk Nowitzki in Würzburg und später in der Bundesliga für sämtliche Spitzenteams.

Nach der unerwarteten Auswärtsniederlage in Köln fielen die Münchner auf den fünften Tabellenrang zurück und wollen gegen Schwenningen laut Flügelspieler Jannik Jebens eine deutliche Reaktion zeigen. "Wir haben das Spiel und die Fehler analysiert. Wir wissen, welcher Gegner auf uns zukommt und werden gegen Schwenningen die richtige Reaktion zeigen." Der starke Saisonstart der Doppelstädter hat sich auch bis nach München herumgesprochen. Jebens: "Schwenningen ist momentan definitiv eines der besten Teams der Liga."

Im Audi-Dome kommt es zum Vergleich verschiedener Angriffsstile. Während die Panthers die mit Abstand wenigsten Dreier in der Staffel abfeuern, ist kein anderes Team so wurffreudig wie die Münchner. Während die Bayern schwache 26 Prozent ihrer Versuche treffen, haben die Panthers sogar noch zwei Prozentpunkte weniger.

