von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – Dragons Rhöndorf (Samstag, 20 Uhr, Deutenberghalle). Mit dem guten Gefühl aus den beiden Siegen in den ersten Saisonspielen und der Tabellenführung im Rücken wollen die Panthers ihre Weste auch im Heimspiel gegen die Dragons Rhöndorf am Samstagabend blütenweiß halten. Trainer Alen Velcic warnt allerdings vor dem Tabellenletzten.

Die Dragons Rhöndorf stellen als Farmteam der Telekom Baskets Bonn den Unterbau des Bundesligisten dar und versorgen diesen immer wieder mit ihren besten Talenten. Das Team aus dem Stadtteil von Bad Honnef bei Bonn pendelte in den vergangenen Jahren zwischen ProA und ProB und wusste mit Platz drei in der Hauptrundentabelle und dem Erreichen der Playoffs in der Vorsaison zu überzeugen. Die Hoffnungen der Drachen, dass in dieser Spielzeit eine weitere Endrundenteilnahme hinzukommt, wurden durch die verkorkste Vorbereitung und den vergeigten Saisonstart allerdings nicht genährt. Wichtige Leistungsträger verließen den Verein im Sommer, sodass Trainer Thomas Adelt in dieser Saison von Null anfangen musste. Zudem kam erschwerend hinzu, dass drei Tage vor Saisonbeginn Geschäftsführer Alexander Dohms seinen Posten zur Verfügung stellte.

Aktuell stehen die Rheinländer punktlos am Tabellenende. Auf die knappe Auftaktniederlage zuhause gegen die Fraport Skyliners Juniors folgte am vergangenen Wochenende eine desolate Vorstellung bei den Gießen 46ers Rackelos. Bei der 56:102-Klatsche trafen die Rhöndorfer unterirdische 14 Prozent von der Dreierlinie und 33 Prozent aus dem Feld, verloren das Rebound-Duell klar und leisteten sich zudem 21 Ballverluste. Für allein sechs davon zeichnete Raekwon Miller, der US-amerikanische Aufbauspieler, verantwortlich. „Wir wollen nun in Schwenningen beweisen, dass wir auswärts anders auftreten können als zuletzt in Gießen und uns mit einer leidenschaftlichen Leistung eine Chance auf den Sieg erarbeiten“, sagt Dragons-Trainer Thomas Adelt.

Bisher einziger Lichtblick des neu zusammengestellten jungen Teams ist der litauische Center Zygimantas Riauka. Der 2,05 Meter große und 107 Kilogramm schwere Hüne legte in den ersten beiden Spielen im Schnitt zwölf Punkte, 10,5 Rebounds, vier Assists und zwei Blocks auf. Damit ist er sogar Topscorer seines Teams, was aber nicht unbedingt für die bisherigen Leistungen seiner Mitspieler spricht. Allerdings hält ihn seine hohe Foulbelastung davon ab, länger als im Schnitt 22 Minuten auf dem Feld zu stehen. Er wird es hauptsächlich mit dem neuen Center der Panthers, Seid Hajric, zu tun bekommen. „Gegen Seid wird er nicht viel Spaß haben. Seid ist körperlich stärker und erfahrener als Riauka und ein Monster in der Verteidigung. Aber auch Bill Borekambi kann ihn verteidigen.“

Auch wenn auf dem Papier die Favoritenrolle klar verteilt scheint und sich die Rhöndorfer zuletzt desolat zeigten, warnt Trainer Alen Velcic vor einer Trotzreaktion der Rheinländer. „Das Spiel in Gießen war sicher ein Ausrutscher. Wir müssen höllisch aufpassen und dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Ihr Team ist runderneuert und muss sich erst finden. Dennoch müssen wir in jeder Sekunde wach sein“, fordert der Coach.

Stichwort wach sein: Daran, dass die Panthers ein drittes Mal ein schlechtes letztes Viertel spielen, glaubt Velcic nicht. Daher hat er es in der abgelaufenen Trainingswoche auch nicht explizit thematisiert. „Dieses Thema wird sich von allein erledigen. Das Team weiß selber, was es zu tun hat.“ Am Samstag kann es dies gegen die Dragons Rhöndorf beweisen.

