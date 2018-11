von Maurice Sauter

Basketball, ProB: In München mussten die Basketballer der Wiha Panthers Schwenningen die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Beim 52:74 gegen den FC Bayern II zeigte sich die Offensive erschreckend harmlos.

Schwankungen: Die Leistung des Aufsteigers lässt sich in drei Phasen einteilen. Die Schwenninger erwischten einen guten Start und gingen schnell mit bis zu acht Punkten Vorsprung in Führung. Auch zu Beginn des zweiten Viertels hatten die Panthers die Münchner im Griff. „Dann haben wir aber unseren Gameplan verlassen“, beschreibt Trainer Alen Velcic die Phase, in der die Gastgeber besser ins Spiel kamen und langsam die Kontrolle über die Partie übernahmen. Zwar lag der FC Bayern in der gesamten zweiten Hälfte in Führung, bis zu Beginn des letzten Viertels waren die Panthers aber stets auf Tuchfühlung. In Phase drei verwandelten die Münchner einen Arbeits- in einen Kantersieg, wobei die 18-Punkte-Differenz nicht dem weitestgehend ausgeglichenen Spielverlauf entspricht. Das letzte Viertel entschieden die Gastgeber mit 22:8 für sich. Doch was führte zum Einbruch in dieser Phase? „Wir sind in Selbstmitleid und Frustration versunken, weil wir uns darüber geärgert hatten, dass die offenen Würfe, die einfachsten Korbleger und vor allem die Freiwürfe nicht erfolgreich waren“, erklärt Velcic.

Offensiv-Flaute: Mit 72 zugelassenen Punkten war die Schwenninger Defensive nicht der springende Punkt, der zur Niederlage führte. Vielmehr stellten die mageren 54 Zähler einen Tiefpunkt mit Seltenheitswert dar. „72 gegnerische Punkte sind absolut im Rahmen. In Schulnoten war das eine 1 bis 2. Die Offensive verdiente sich aber eine 6. Das letzte Mal, dass wir nur 54 Punkte erzielten, ist bestimmt vier Jahre her. Die Offensive war unterirdisch, daran möchte ich nichts schönreden“, so Velcic, der den stotternden Offensivmotor nicht am Fehlen des zweitbesten Schwenninger Scorers Bill Borekambi festmachen wollte. Auch Leistungsträger wie Rasheed Moore oder Leon Friederici blieben klar unter ihren Möglichkeiten.

Schlechte Werte: Die Zahlen verdeutlichten die Abschlussschwäche der Panthers an diesem Tag. Die Dreierquote war zwar mit 31 Prozent besser als zuletzt, jedoch fanden nur 14 von 40 Versuchen aus dem „Zweipunkt-Bereich“ den Weg ins Ziel. Die Bayern hingegen hatten mit 22 von 38 eine Quote von 58 Prozent. Am meisten haderte Velcic mit der dürftigen Freiwurfquote. Die Panthers verwandelten nur 14 von 33 Würfen, was unterirdischen 42 Prozent entspricht. Velcic: „Jede U12-Mannschaft hat eine bessere Freiwurfquote.“

Blick nach vorne: Aus der Bahn wird diese Niederlage die Panthers aber nicht werfen. Velcic: „Wir werden das Spiel kurz analysieren und uns dann sofort auf die nächste Partie gegen Erfurt fokussieren. Wir sind als Aufsteiger mit Tabellenplatz vier weiterhin absolut im Soll.“ Die Partie gegen die Basketball Löwen aus Erfurt findet am Sonntag zu ungewohnter Uhrzeit um 17.30 Uhr in der Deutenberghalle statt.

Ungeschlagen: Nachdem am Wochenende die Fraport Skyliners Juniors bei den heimstarken baskets Elchingen die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, gibt es in der gesamten ProB nur noch eine ungeschlagene Mannschaft. Die Giants Leverkusen haben bisher alle ihrer sieben Spiele gewonnen und thronen nun unangefochten an der Spitze. Die Panthers sind Vierter.

