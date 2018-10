von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Sozusagen als Vorgeschmack boten die Wiha Panthers Schwenningen bereits vier Tage vor Halloween ihren Fans einen Basketball-Thriller. Während die Darbietung beim 68:66-Sieg über die TG s.Olivers Würzburg zu Beginn zum Schaudern gruselig war, fand das Drama am Ende doch noch ein Happy End.

"Crunch Time": Die Panthers waren in dieser personellen Zusammensetzung bis zum Samstag noch nicht in eine "Crunch Time"-Situation geraten, bei der die allerletzten Angriffe über Sieg oder Niederlage entscheiden. Bisher endeten alle fünf vorherigen Spiele deutlicher, sodass den letzten Sekunden keine große Bedeutung mehr zukam. Am Samstag war dies anders. "Solche Momente kann man nicht trainieren. Es kommt zweifelsohne auf Erfahrung an. Man muss diese Spiele schon erlebt haben", sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Auch der Coach sei in diesem Augenblick besonders gefordert. "Man muss das ganze Spiel im Kopf haben und genau wissen, wie die Verteidigung auf welche Aktionen reagiert. Wir hätten uns auch auf die Verlängerung verlassen können, um das Spiel zu gewinnen, haben uns aber stattdessen voll auf den letzten Wurf konzentriert, um mit einer gezielten Aktion zu gewinnen." Rasheed Moore ergänzt: "In engen Situationen darf man sich keine Ballverluste leisten, sondern muss geduldig die Spielzüge ausführen und die offenen Würfe suchen. Das haben wir meistens sehr gut gemacht."

Gamewinner: Den entscheidenden Spielzug, Leon Friedericis Wurf 3,9 Sekunden vor Schluss, zeichnete Trainer Velcic zwar in der Auszeit auf dem Taktikbrett exakt vor, im Training einstudiert war diese Variante allerdings nicht. "Ich hatte das nicht im Fundus, sondern habe vielmehr improvisiert. Allerdings wusste ich, dass der Gegner davon ausging, Bill oder Rasheed würden das Spiel entscheiden. Leon hatte bis dahin niemand auf dem Zettel", so Velcic. Der Angriff lief genauso ab wie geplant: Einwurf auf Bill Borekambi, dieser geht in Richtung Grundlinie, zieht zwei Verteidiger auf sich, findet Friederici auf der anderen Seite des Spielfelds, dieser attackiert Richtung Korb und versenkt den Sprungwurf zum 68:66.

Lernprozess: Bereits das Derby in Oberelchingen eine Woche zuvor war im vierten Viertel ähnlich umkämpft. Letztlich brachte die schwache Wurfquote die Panthers um ihre Siegchance. Gegen Würzburg zeigten die Schwenninger einen Lernprozess, schlugen zahlreiche Würzburger Einladungen zu Dreiern aus und sammelten stattdessen ihre Punkte im Zweipunkt-Land und an der Freiwurflinie.

Publikum: Nicht nur in der sportlichen Tabelle gehören die Wiha Panthers zu den Spitzenteams der Südstaffel. Auch in der Zuschauerstatistik mischen die Schwenninger ganz oben mit. 820 Fans sahen am Samstagabend das spektakuläre dritte Heimspiel der Saison in der Deutenberghalle und erhöhten somit den bisherigen Zuschauerschnitt auf 790. Damit stehen die Panthers auf Rang zwei in der Zuschauertabelle der Südstaffel. Nur die neugegründeten Erfurter Basketball Löwen locken mit durchschnittlich 1021 Zuschauern noch mehr Fans in die Halle.

Tolle Atmosphäre: Dass die Deutenberghalle bereits jetzt schon zu den stimmungsvollsten Spielstätten der 2. Basketball-Bundesliga gehört, bestätigte auch Würzburgs Trainer Eric Detlev. "Das war die beste Stimmung, die wir in dieser Saison bisher erlebten. Allein schon die Atmosphäre in der Halle war die Reise wert", bescheinigte der Würzburger Coach dem Panthers-Publikum. Trainerkollege Alen Velcic ergänzte: "Das Publikum hat es mitermöglicht, dass wir das Spiel noch gedreht haben." Und Rasheed Moore, einer der Publikumslieblinge, sagte: "Es war vor allem gegen Ende sehr laut in der Halle. Für solche Momente spielt man Basketball."

