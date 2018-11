von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Mit dem 78:76-Sieg nach Verlängerung gegen die Basketball Löwen Erfurt hielten die Wiha Panthers nicht nur ihre Serie von nun 19 Heimsiegen in Folge am Leben, sondern zeigten auch großen Widerständen zum Trotz enormen Siegeswillen.

Auf dem Zahnfleisch: Zwei Akteure fehlten den Schwenningern im Heimspiel gegen Erfurt verletzungsbedingt. Bill Borekambi (Hexenschuss) und Hannes Osterwalder (Handverletzung) mussten passen und schmälerten den Kader auf acht Spieler. Zudem war Darius Pakamanis aufgrund von Bauchproblemen nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, spielte aber dennoch. Stellte sich ein ersatzgeschwächter kleiner Kader im Vorjahr in der Regionalliga noch als ausreichend dar, um die meisten Gegner zu dominieren, ist dies in der ProB nicht mehr möglich. Die „Local-Player-Regel“ und die damit verbundenen Einschränkungen in der Rotation verhindern dies. Weil mit Borekambi und Osterwalder zwei „Local Players“ fehlten, standen Trainer Alen Velcic nur vier weitere Deutsche zur Verfügung, von denen stets mindestens drei auf dem Feld stehen mussten. Als auch noch Kosta Karamatskos drei Minuten vor Ende des letzten Viertels ausfoulte, war Velcic gezwungen, die drei verbleibenden Deutschen Abdulai Abaker, Leon Friederici und den 19-jährigen Dion Braimoh bis zum Ende auf dem Feld zu lassen. Letzterer kam somit zwar auf ungewohnt viel Spielzeit, wusste aber auch in knapp 20 Minuten nicht zu überzeugen. „Wir gehen momentan auf dem Zahnfleisch. Wir haben uns mit sechs, sieben Mann gegen ein aufstrebendes, junges und gutes Erfurter Team durchgeboxt. Daher gebührt der Mannschaft großer Respekt, dass sie dieses Spiel gewonnen hat“, lobt Trainer Velcic seine Männer. Enorm lange standen einige Panthers-Spieler am Sonntagabend auf dem Feld und waren danach entsprechend erschöpft. Abdulai Abaker, der 41 Minuten lang intensiv verteidigte, sagte nach dem Spiel: „Ich bin fix und fertig. Es war ein anstrengendes Spiel.“

Unterlegen an den Brettern: Das Fehlen von Borekambi und Osterwalder machte sich nicht nur in der veränderten Rotation bemerkbar, sondern schlug sich auch in der Statistik nieder. Die beiden kommen zusammen im Schnitt auf mehr als zehn Rebounds pro Spiel. Die fehlende körperliche Präsenz unter den Körben nutzten die Erfurter aus und holten sich 23 (!) Offensivrebounds. Auch das Gesamtverhältnis der gesammelten Abpraller spricht mit 55:38 klar für die Thüringer. Dass eine Mannschaft trotz eines derart großen Vorteils im Rebounding dennoch verliert, hat Seltenheitswert.

Tief überwunden: Rasheed Moore erwischte einen starken Start in die Saison und legte gute Quoten auf, ehe er gegen Elchingen, Würzburg und München in ein Tief fiel. In diesen drei Spielen traf der eigentlich ordentliche Schütze nur zwei von 17 Dreiern. Entsprechend passte der US-Amerikaner seine Herangehensweise an das Spiel gegen Erfurt an. „Ich wollte mir früh im Spiel mit Abschlüssen am Korb Sicherheit holen. Das ist mir gelungen, und dann gelang auch der Sprungwurf wie von selbst.“ In der Tat: 38 Punkte bei starken Feld- und Freiwurfquoten, vier von acht Dreiern, dazu noch acht Rebounds und zwei Blocks verdeutlichen die herausragende Leistung, mit der Moore auch wieder die Spitze der Scorerliste der gesamten ProB übernahm. Zudem lieferte er mit 38 Punkten ligaweit den bisher zweitbesten Punktewert der laufenden Saison.

Topspiel in Sicht: Am Sonntag genießen die Panthers ebenfalls Heimrecht und empfangen die Fraport Skyliners Juniors, die mit der identischen Bilanz von 6:2 einen Platz vor den Schwenningern auf Rang drei stehen. Ungeschlagene Spitzenreiter sind weiterhin die Giants Leverkusen mit acht Siegen.

