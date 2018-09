von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Sieben Tage Trainingslager gefolgt von einem zweitägigen Turnier in Luxemburg – die Wiha Panthers Schwenningen haben gegen Ende der Saisonvorbereitung nochmals die Zügel angezogen und gehen nun guten Gewissens in die Woche vor dem Liga Pro B-Auftakt gegen Gießen am kommenden Samstagabend.

16 Einheiten an sechs Tagen – Schwenningens Trainer Alen Velcic verlangte im Trainingscamp im türkischen Antalya viel von seiner Mannschaft. Dafür sah er auch viel Fortschritt. „Das Trainingslager war in allen Aspekten ein Riesenerfolg. Es war sportlich hervorragend, die Jungs haben intensiv und diszipliniert auf und neben dem Platz gearbeitet“, lobt der Trainer seinen Kader und ergänzt: „Es war vielleicht das beste Trainingslager, das ich jemals geleitet habe.“ Jeder Trainingstag wurde um sieben Uhr mit einer Aktivierungseinheit am Strand eingeläutet, ehe es dann mit dem Bus in die Halle ging, wo ein bis zwei weitere Einheiten pro Tag stattfanden. Dabei war es nicht einfach, die Belastung für jeden Spieler individuell zu steuern, um die Verletzungsgefahr nicht in den gefährlich hohen Bereich zu treiben. Velcic: „An drei Mittagen und an einem Morgen habe ich freigegeben. Sonst wäre es zu viel geworden.“

Den konditionellen Grundstein der Saison legten die Panthers bereits in den ersten Wochen der Vorbereitung, in der Türkei standen dagegen vielmehr spielerische und taktische Themen auf der Tagesordnung. „Auch die soziale Komponente war ein Schwerpunkt. Wenn man eine Woche lang jeden Tag 24 Stunden zusammen ist, lernt man sich richtig kennen, alle Stärken und Schwächen eines Menschen werden sichtbar“, erklärt der Coach. Den Zusammenhalt konnten auch zwei Erdbeben in der Nähe von Antalya mit Stärken von 4,9 und 5,4 auf der Richterskala nicht erschüttern.

Die Beben waren einer der Gründe, warum ein vereinbartes Testspiel gegen den türkischen Zweitligisten Kepez Belediyespor ausfiel. Außerdem gerieten die Gastgeber in einen personellen Engpass. „Das war in dieser Situation blöd, aber da waren wir machtlos“, so Velcic.

Nach der Rückkehr in Deutschland am Freitagabend ging es am Morgen darauf bereits weiter zum Testturnier nach Luxemburg, wo die Panthers im ersten Spiel gegen den niederländischen Erstligisten Den Helder mit 61:86 klar den Kürzeren zogen. „Wir haben nur im ersten Viertel unser Ding gespielt, danach aber hat Den Helder uns den Hintern versohlt. Wir waren schlicht übermüdet“, begründet Velcic die Niederlage. Tags darauf lief es gegen den Schweizer Erstligisten BC Winterthur aber deutlich besser. Beim 102:43 hatten die Panthers überhaupt keine Probleme, so entschieden sie unter anderem ein Viertel mit 30:2 für sich.

Mit diesem Sieg erklärte Velcic die Saisonvorbereitung für beendet. „Nun gehen wir in den normalen Trainingsrhythmus und die Vorbereitung auf den ersten Ligagegner über. Wir sind nun so aufgestellt, wie wir auch in die Saison gehen möchten.“

