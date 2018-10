von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel haben die Wiha Panthers ihren bislang perfekten Saisonstart fortgesetzt. Beim 72:65-Erfolg bei den RheinStars Köln mussten aber vier Leistungsträger über 30 Minuten ackern. Dafür spielten zwei andere Schwenninger groß auf.

Kleine Rotation: Bei den Schwenninger Basketballern kehrte zwar Kapitän Kosta Karamatskos nach leichter Zerrung wieder in die Mannschaft zurück, dafür musste ein anderer Panther kürzertreten: Hannes Osterwalder klagte schon seit Donnerstag über heftige Schmerzen im Sprunggelenk. Zwar biss der umtriebige Flügelspieler zunächst auf die Zähne, musste dann aber nach sechs Minuten passen. Außerdem kam hinzu, dass sich Dion Braimoh in drei Minuten nicht für einen längeren Einsatz empfahl, sodass bereits zwei Local Player aus der Rotation fielen. Weil aber immer drei jener Akteure auf dem Feld stehen müssen, spulten vor allem die vier anderen deutschen Spieler wieder ein hohes Pensum ab. Nachvollziehbar ist deshalb auch, dass die Panthers dem Kraftaufwand im letzten Viertel Tribut zollen mussten und die Kölner den 18-Punkte-Rückstand zwischenzeitlich mehr als halbierten. „Wir sind fit und können das lange spielen. Dennoch müssen wir versuchen, demnächst auch mal ein Spiel richtig deutlich zu gewinnen“, fordert Panthers-Trainer Alen Velcic.

Sonderlob: Zwei Spieler erhielten von ihrem Trainer nach dem Sieg in der Domstadt ein Extra-Lob. „Ich war mit Seid Hajric überzufrieden. Er hat offensiv super gespielt und acht Punkte gemacht.“ Weil der bosnisch-polnische Neuzugang in den ersten drei Saisonpartien mit insgesamt vier Punkten und zehn Rebounds nicht viel für die Statistik produzierte, sprachen einige Fans in seinem Zusammenhang schon von einem Fehlgriff. Trainer Alen Velcic schätzt am 117-Kilogramm-Koloss aber die Qualitäten, die nicht in Zahlen und Statistiken angegeben werden. Velcic: „Hajric ist ein Monster in der Verteidigung. Ich kann nicht verstehen, warum manche Leute sagen, er sei ein Totalausfall.“

Auch Ersatz-Spielmacher Abdulai Abaker verdiente sich in Köln eine besondere Hervorhebung des Coaches. „Abu hat hervorragend gespielt und super verteidigt“, lobte Velcic. Allerdings hat der 22-Jährige Neuzugang das Pech, dass mit Karamatskos ein erfahrener Spielmacher vor ihm steht, der für das Schwenninger Spiel zu wichtig ist, um ihn gerade in engen Spielen auf der Bank zu lassen. So muss sich Abaker mit der Backup-Rolle begnügen, die er aber zuverlässig ausfüllt. „Ich wollte am Ende kein Risiko eingehen, weil Kosta in der Offensive besser improvisieren kann als Abu. Es ist schon ein Unterschied, wenn der erfahrenere Kosta mit seinen 31 Lenzen und über 250 Spielen mehr auf dem Buckel auf dem Feld steht“, begründet Velcic seine Entscheidung, im Schlussviertel verstärkt auf den Kapitän zu setzen.

Spitzentrio: Drei Mannschaften stehen nach vier Spieltagen mit einer perfekten Bilanz an der Spitze. Die Panthers werden von Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen und dem überraschend starken Drittplatzierten Fraport Skyliners Juniors eingerahmt. Nur aufgrund der um zwölf Zähler besseren Punktedifferenz führt der deutsche Rekordmeister das Feld an. Am Tabellenende warten drei Mannschaften noch auf den ersten Sieg. Für die Überraschung des Spieltages sorgte der BBC Coburg, der den Titelverteidiger und erneuten Meisterschaftsfavoriten scanplus baskets Elchingen besiegte. Am kommenden Wochenende sind die Panthers in Elchingen zu Gast – wohl die bisher größte Aufgabe der laufenden Saison.

