von Maurice Sauter

Basketball, ProB: BBC Coburg – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Der Auftaktsieg ist abgehakt, nun wartet für die Wiha Panthers Schwenningen das erste Auswärtsspiel der Saison. In über 300 Kilometern Luftlinie Entfernung wartet mit dem BBC Coburg ein Team, das eigentlich gar nicht mehr zur ProB gehört.

Die Woche nach dem 87:71 gegen Gießen stand bei den Wiha Panthers im Zeichen der Wiederherstellung der angeschlagenen Spieler. Bill Borekambi hatte sich am vergangenen Samstag eine Knochenprellung am Knie zugezogen und stieg erst am Donnerstag komplett ins Mannschaftstraining ein. Einem Einsatz in Coburg steht demnach nichts im Wege. Während bis auf Hannes Osterwalder auch die zuvor erkälteten Akteure wieder gesund sind, hat es in dieser Woche den Trainer erwischt. Dies hält ihn aber nicht davon ab, sein Team auf die nicht zu unterschätzende Aufgabe vorzubereiten.

Der Basketballclub Coburg legte in diesem Jahrzehnt eine imposante Entwicklung hin und stieg innerhalb von sechs Jahren von der Landesliga bis in die ProB auf. Zwar wollten die Verantwortlichen um den Manager Matthias Haufer auf lange Sicht in der ProA spielen, der Dämpfer folgte allerdings bereits in der ersten Saison in der ProB. Als Tabellenvorletzter stiegen die Vestestädter in der Vorsaison direkt wieder sportlich ab. Dass der BBC aber noch immer in der ProB antreten darf, ist der wirtschaftlichen Schieflage der Gotha Rockets geschuldet. Weil Gotha nicht die Mittel aufbringen konnte, um sowohl mit der ersten Mannschaft an der ProA als auch mit der Reserve an der ProB teilzunehmen, übernahm Coburg die Lizenz der Zweitvertretung und erhielt somit eine zweite Chance in der 2. Basketball-Bundesliga.

Auch in der zweiten Saison ordnet man beim BBC alles dem Ziel Klassenerhalt unter. Zwar verpflichteten die Coburger mit dem Franzosen Kevin Franceschi und dem US-amerikanischen Center Jason Penn zwei Spieler, die als Königstransfers gefeiert wurden, in Spiel eins blieben sie allerdings hinter den Erwartungen zurück und konnten die klare 56:69-Niederlage gegen den letztjährigen Tabellennachbarn TG s.Oliver Würzburg nicht verhindern. Dabei zeigte sich das Team von Trainer Ulf Schabacker besonders in der Offensive zu harmlos und traf beispielsweise nur zwei von 18 Dreierversuchen.

Im Vorjahr war es aber weniger die sechstbeste Offense der Liga, die für den Abstieg sorgte. Vielmehr war es die schwächste Abwehr, die im Schnitt 80 Punkte pro Partie erlaubte. Daran wollen auch die Panthers am Samstag ansetzen. Trainer Velcic warnt aber: "Coburg hat sich im ersten Spiel nicht gut präsentiert und will es im ersten Heimspiel gegen uns definitiv besser machen. Daher müssen wir auf der Hut sein. Sie haben ein gutes Umschaltspiel und laufen sehr gute Fast Breaks. Zudem haben sie immer viel Druck am Ball. Wir haben eine lange Anreise und spielen in einer fremden und großen Halle. Wenn wir nicht bereit sind, können wir auch böse untergehen", lobt er den Gegner, merkt aber an: "Wenn unsere Mannschaft das umsetzt, was wir Trainer ihnen mitgeben, können wir ein Erfolgserlebnis aus Coburg mitnehmen." Dafür müssen die Panthers an die gute Leistung aus der Vorwoche anknüpfen, ohne aber wieder im letzten Viertel mehrere Gänge rauszunehmen, sollte das Spiel bis dahin bereits entschieden sein.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein