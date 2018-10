von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – TG s.oliver Würzburg (Samstag, 20 Uhr). Nach zwei Auswärtspartien stehen die Basketballer der Wiha Panthers nun vor drei Heimspielen in vier Wochen. Diese wollen die Panthers nutzen, um einen großen Schritt in Richtung Playoffs zu machen. Der erste davon soll amSamstag gegen die TG s.oliver Würzburg gelingen.

Nach der Niederlage am vergangenen Samstag in Oberelchingen mussten die Schwenninger Korbjäger keine Wunden lecken. "Darüber denken wir gar nicht mehr nach. Wir haben darüber gesprochen und wissen, dass auch ein Sieg möglich war", betont Trainer Alen Velcic, der der nächsten Aufgabe angesichts des starken Saisonstarts mit vier Siegen aus fünf Spielen entspannt entgegensieht.

Eine Sorgenfalte hat der Schwenninger Trainer dennoch. Kosta Karamatskos trainierte zwar in dieser Woche wieder mit der Mannschaft, seine Oberschenkelzerrung sorgt aber immer noch für Beschwerden. Nach dem Abschlusstraining am Freitagabend werden der Kapitän und der Trainer über einen Einsatz entscheiden. Möglich ist auch, den Spielmacher für mehrere Wochen komplett aus dem Spielbetrieb zu nehmen, um dem gereizten Oberschenkel die nötige Ruhe für den Heilungsprozess zu verschaffen. Sollte Karamatskos ausfallen, stünden Velcic dennoch zehn Akteure zur Verfügung. Paul Owusu-Frimpong, der erst in der Vorwoche kurz vor dem Elchingen-Spiel zu den Panthers stieß, wird in den nächsten zwei bis drei Spielen zur Verfügung stehen. Der 1,98 Meter große Power Forward verschafft dem Trainer als Local Player mehr Flexibilität auf den großen Positionen. Über die Rolle des Ergänzungsspielers wird er aber wohl nicht hinauskommen. Hannes Osterwalder hat seine Probleme am Sprunggelenk überstanden und ist voll einsatzfähig.

Personelle Engpässe und Einschränkungen durch die Local-Player-Regel kennt die TG s.oliver Würzburg in dieser Saison bislang nicht. Als Reservemannschaft des Bundesligisten s.oliver baskets Würzburg hat es sich das ProB-Team wie so viele andere Mannschaften in der Südstaffel zur Aufgabe gemacht, junge deutsche Talente für das deutsche Oberhaus vorzubereiten. Die Franken weisen mit nicht einmal 20 Jahren im Schnitt den jüngsten Kader der Südstaffel auf und setzen bis auf einen US-Amerikaner nur Deutsche ein. Jüngster Neuzugang ist der 19-Jährige Shooting Guard Badu Buck, der in der Vorsaison mit Alba Berlin die Nachwuchs-Bundesliga gewann und bereits ProB-Luft schnupperte. Ihm gelangen in der Vorwoche in seinem zweiten Spiel 23 Punkte und 75 Prozent erfolgreiche Dreier. Topscorer der Würzburger ist US-Boy Dexter Sienko, der vor der Saison von der Regis University nach Unterfranken wechselte mit 19 Punkten pro Partie und effizienten Wurfquoten bisher zu überzeugen weiß.

Mit drei Siegen liegen die mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestarteten Würzburger bislang voll im Soll, haben bisher aber beide Auswärtspartien verloren. Zudem steht dem jungen Team von Trainer Eric Detlev am Samstag mit der Partie auf dem Deutenberg eines der schwersten Gastspiele der Saison erst bevor. Detlevs Pendant Velcic prognostiziert: "Uns erwartet ein junger, ambitionierter Gegner, der ein hohes Tempo spielt und einen Trainerfuchs an der Seitenlinie hat. Wir haben aber wesentlich mehr Erfahrung und können körperlich dagegenhalten. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ich habe aber einen guten Gameplan parat."

