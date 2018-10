von Maurice Sauter

Herr Osterwalder, am 1. Juni gaben die Panthers ihre Verpflichtung bekannt. Wie bewerten Sie die Zeit seither?

Sportlich läuft es bisher ganz gut. Auch abseits des Courts finde ich mich sehr gut zurecht. Ich arbeite beim Hauptsponsor Wiha und kann von meiner Zeit bei den Panthers bisher nur Positives erzählen.

Als Panthers-Trainer Alen Velcic im Januar auf der Suche nach einem großen Flügelspieler war, kam er auf Sie zu. Warum kam ein Wechsel damals nicht zustande?

Ich kam zu dieser Zeit direkt von meinem Auslandssemester zurück und hatte gefühlt ein halbes Jahr keinen Basketball angerührt. Zudem wäre es zu jenem Zeitpunkt in Kombination mit meinem BWL-Studium zu viel geworden. Daher hat es damals leider nicht geklappt.

Mit welchen Erwartungen Sind Sie im zweiten Anlauf nach Schwenningen gekommen?

Der Hauptgrund war, wieder hochklassigen Basketball in der ProB spielen zu können. Außerdem wollte ich es mir beweisen, dass ich nach einer eineinhalbjährigen Pause immer noch in der Lage bin, in dieser Liga zu spielen. Außerdem war ein weiterer wichtiger Aspekt, dass ich hier mein Studium beenden kann. Die Panthers haben es mir ermöglicht, dass ich bei Wiha unterkommen und dort die Bachelorthesis schreiben kann. Bei diesem Gesamtpaket konnte ich einfach nicht Nein sagen. Deshalb bin ich jetzt hier.

Nach vier Siegen zu Beginn der Saison setzte es am vergangenen Samstag in Elchingen die erste Niederlage der Saison. Wie bewerten Sie den Saisonstart?

Die 4:1-Bilanz ist nicht schlecht. Aber die Art und Weise, wie wir in Elchingen verloren haben, ist sehr ärgerlich. Wir sind locker fähig, auch diese Mannschaft zu besiegen. Mehrere Faktoren haben aber gegen uns gesprochen. Solche Tage gibt es eben. Wir müssen die Fehler bei uns selbst suchen.

In rekordverdächtigen sechs Minuten haben Sie fünf Fouls gesammelt und sind dadurch aus dem Spiel geflogen. Was war da los?

Das würde ich auch gerne wissen (lacht). Ich habe in meiner Karriere bereits einmal ausgefoult, so schnell ist mir das aber noch nie passiert. In manchen Situationen waren die Entscheidungen unglücklich. Ein klares Foul gebe ich zu, aber bei den restlichen Fouls bin ich ratlos.

Entspricht es Ihrer Spielweise, auch mal ein Foul in Kauf zu nehmen?

Ich spiele schon eine harte Verteidigung und zeige viel Einsatz. Dennoch sind derart viele Fouls untypisch für mich, da ich ansonsten sehr sauber verteidige. Vielleicht hätte ich mich in diesem Spiel aber einfach mehr zurücknehmen müssen.

Ist die Defense der Kern Ihrer Rolle innerhalb des Teams?

Gemeinsam mit dem Sammeln von Rebounds ist das sicherlich meine Kernaufgabe. Ich möchte mit großem Einsatz Impulse für die Offensive erzeugen.

Bleibt da Ihre Offensive auf der Strecke?

Ich bin im Angriff noch nicht die Gefahr, die ich einst war. Ich arbeite daran, mehr zu scoren, sodass ich eng verteidigt werden muss und dadurch für andere Spieler Räume schaffe.

Was zeichnet die aktuelle Panthers-Mannschaft aus?

Wir sind individuell sehr stark besetzt und haben zudem ein gutes Mannschaftsgefüge. Es ist unser klares Ziel, um den Titel zu kämpfen. Sonst müssten wir in meinen Augen nicht antreten.

Am Samstag empfangen die Panthers die TG s.oliver Baskets Würzburg. Auf was müssen Sie sich einstellen?

Das ist eine sehr junge Mannschaft mit guten Dreierschützen. Die Spieler aus Würzburg sind zwar nicht besonders groß, werden aber um jeden Ball kämpfen. Sie strotzen vor Kampfgeist und wollen sich gegen uns unbedingt beweisen.

Fragen: Maurice Sauter

Zur Person Hannes Osterwalder wurde am 5. September 1989 in Konstanz geboren. Bis 2015 spielte er beim TV Konstanz, ehe es ihn in die Schweiz zum BC Winterthur und Erlenbach-Küssnacht zog. Nach eineinhalb Jahren Pause vom Basketball unterschrieb der 2,02 Meter große und 95 Kilogramm schwere Flügelspieler im Sommer bei den Wiha Panthers. (mst)

Video: Wolf-Wilhelm Adam

