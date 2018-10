von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Mit 82:69 schlugen die wiha.Panthers am Samstag die Dragons Rhöndorf. Was auf dem Papier nach einem klaren 29. Pflichtspielsieg in Folge aussieht, war eine umkämpfte Partie, die Trainer Alen Velcic wichtige Erkenntnisse bescherte.

Schmerzlich vermisst: Vor allem in der ersten Hälfte wurde das Fehlen von Routinier Kosta Karamatskos deutlich sichtbar. Den Schwenninger Angriffen fehlten Struktur, Präzision und Ruhe am Ball. „Kosta ist unser Anführer, Spielmacher und Kapitän. Er trifft viele gute Entscheidungen und macht es dadurch allen anderen Spielern einfacher“, bemerkte Rasheed Moore nach dem Spiel.

Karamatskos´ Vertreter Abdulai Abaker war das Bemühen keineswegs abzusprechen, er agierte aber oftmals unglücklich. Abaker weist mit seinen 22 Jahren nicht die Erfahrung des zehn Jahre älteren Karamatskos auf. Zudem verfügt das 76-Kilogramm-Leichtgewicht nicht über die körperliche Präsenz des Kapitäns (94 kg), die gegen die robuste Rhöndorfer Verteidigung von Vorteil gewesen wäre. In knapp 26 Minuten kam Abaker auf fünf Punkte, drei Rebounds und drei Assists. „Abu kann es besser Wir hatten einige Abstimmungsfehler“, bewertet Trainer Alen Velcic den Auftritt des Point Guards.

Den Grund für die Probleme in der Offensive sieht er aber nicht nur im Fehlen des etatmäßigen Spielmachers. „Wir konnten in dieser Saison noch nicht eine Woche komplett mit zehn Spielern trainieren.“ Kleinere Blessuren oder Krankheiten dezimierten den Kader nahezu in jeder Trainingseinheit. „Von fünf Trainingseinheiten in der Woche haben wir vielleicht eine, in der wir fünf gegen fünf spielen. Das sieht man dann auf dem Feld.“ Zum Glück für die Panthers stellte das Fehlen des Kapitäns nur eine Vorsichtsmaßnahme dar. Am Samstag in Köln soll Karamatskos sein Team wieder anführen.

Verstärkung benötigt: Ein kleiner Kader, wie ihn die Panthers mit zehn Mann momentan aufbieten, hat durchaus seine Vorzüge. Jeder Spieler bekommt seine Einsatzzeit und der Trainer muss weniger Egos zufriedenstellen. Außerdem können sich die Panthers keinen Kader mit 13, 14 Spielern leisten, im Gegensatz zu den Farmteams oder zweiten Mannschaften der liquiden Bundesligisten. Die Krux dabei ist, dass ein personeller Ausfall, vor allem der eines unersetzlichen Leistungsträgers, ein großes Leistungsloch reißen kann. So geschehen am Samstag gegen Rhöndorf. „Man hat gesehen, was passiert, wenn man einen kleinen Kader hat und der Kopf der Mannschaft ausfällt. Ähnlich wäre es, wenn Rasheed fehlen würde. Wir sind schon abhängig von unseren Leuten. Dieses Spiel war ein weiteres Argument für einen elften Spieler. Wir müssen schauen, ob wir etwas hinbekommen“, erklärte Velcic nach der Partie. So kam es dazu, dass die Panthers am Samstag de facto mit einer Sieben-Mann-Rotation agierten. Der Bulgare Sergey Tsvetkov wurde Opfer der Local-Player-Regel und kam nur auf vier Minuten, Neuzugang Dion Braimoh scheint seine Rolle im Team noch nicht gefunden zu haben und kam gar nicht zum Einsatz.

Perfekter Saisonstart: Mit drei Siegen aus drei Spielen sind die Panthers hervorragend in der ProB angekommen. Dass Bayer Leverkusen sich am Sonntag die Tabellenführung aufgrund der besseren Punktedifferenz sicherte, dürfte die Schwarzwälder nicht weiter stören. Bundesweit werden die Schwenninger als ambitionierter Aufsteiger wahrgenommen, der in dieser Saison andere Ziele als nur den Klassenerhalt verfolgt. Demnach gehen die Panthers auch am kommenden Samstag als Favorit nach Köln, wo die bisher sieglosen RheinStars warten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein