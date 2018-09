von SK

Radsport: (rom) 800 Fahrer starteten am Freitag bei der ersten Etappe des Riderman, einem Einzelzeitfahren. Sieger wurde Jason Osborne vom Team Rheinhessen. Er benötigte 20:15,0 Minuten für die 16 Kilometer. Dahinter platzierte sich der Unterbaldinger Domenic Weinstein. Der Bahn-Europameister fuhr außer Konkurrenz und legte die Distanz in 20:35,1 Minuten zurück. Rang zwei ging somit Christian Kreuchler (BKK Mobil Oil Cycling Team/20:57,2). Christian Müller (Team Sportimport Biehler/20:59,1) belegte Platz drei. Schnellste Frau war Lisa Brömmel (IGOS Cycle Cafe/24:24,2 Minuten), vor Anne Wilke (Team 2Rad Joos/RSV Seerose/24:40,7) und Marina Van Dijk (Niederlande/24:48,3 Minuten).

Erstmalig firmierte das Einzelzeitfahren im Rahmen des Riderman in Bad Dürrheim unter dem klangvollen Namen „Chasing Cancellara“. Diese Rennserie wurde vom amtierenden Olympiasieger im Einzelzeitfahren, dem Schweizer Fabian Cancellara, 2017 ins Leben gerufen. "Jagt Cancellara" soll einem ausgewählten Teilnehmerkreis wie in Bad Dürrheim die Chance geben, eine bessere Zeit als die des Radprofis zu fahren. Die Pedaleure haben die Möglichkeit, mit dem zweifachen Olympiasieger auf Tuchfühlung zu gehen. Wer ihn bezwingt, wird mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Natürlich von dem vierfachen Zeitfahrweltmeister unterzeichnet.

Cancellara hatte sich vor wenigen Wochen den Fuß gebrochen und konnt daher in Bad Dürrheim selbst nicht starten. Für ihn sprang kurzfristig der amtierende Einer-Verfolgungs-Europameister von Glasgow, Domenic Weinstein, ein. Der Unterbaldinger erklärte sich spontan bereit, beim Heimspiel die Zeitfahrstrecke unter die Räder zu nehmen. Er und Cancellara stellten sich vor dem Start den Fragen der Fans und der Journalisten.

Weinstein war nach einer schweren Rundfahrt in Belgien erst am Freitag gegen 2 Uhr nach Hause gekommen, saß aber am Vormittag bereits wieder auf dem Rad. "Schließlich will ich beim Einzelzeitfahren richtig Gas geben“, sagte Weinstein vor dem Start. Cancellara freute sich über den adäquaten Ersatz. Der Bahneuropameister ging als letzter Starter von der Rampe.

Am Samstag geht es mit der zweiten Etappe um 12.20 Uhr über die 109 Kilometer, gespickt mit 1630 Höhenmetern, weiter. Hier sind nur die Etappenfahrer am Start. Beim Finale am Sonntag warten auf die Fahrer noch einmal 87 Kilometer und 105.0 Höhenmeter. Hier sind auch Tagesstarter wieder mit von der Partie.

