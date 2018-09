von SK

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SC Markdorf 7:1 (3:0). (gew) Erstes Heimspiel – erster Heimssieg: Bei der verspäteten Heimpremiere zur neuen Saison setzte die DJK ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll fort und kam gegen einen schwachen Gegner zu einem Kantersieg. Es war der vierte Pflichtspielsieg in Serie für die Donaueschinger. Bei besserer Chancenauswertung wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen.

Vom Anpfiff weg nahmen die Platzherren das Heft in die Hand und gingen folgerichtig durch Stephan Ohnmacht nach Pass von Christian Limberger früh in Führung (18.). Wiederum Ohnmacht verpasste wenig später nach Künstler-Freistoß das 2:0 (22.), ehe auf der Gegenseite der wenig geprüfte DJK-Keeper Sebastian Neininger bei einem von Lirim Karaxha abgeschlossenen Konter auf dem Posten war (36.). Die Gastgeber ließen weiterhin Ball und Gegner laufen und sorgten schon vor dem Wechsel für die Vorentscheidung. So nutzte Andreas Albicker einen gegnerischen Abwehrfehler eiskalt zum 2:0 (40.) und Ohnmacht netzte eine Flanke von Jannik Beha per Kopf ein (43.).

Auch im zweiten Spielabschnitt setzte sich in der überaus fairen Partie mit nur einer Gelben Karte die klare DJK-Dominanz fort. Nach weiteren Großchancen der Heine-Elf (53./56./58.) hämmerte Ohnmacht eine Limberger-Flanke per Direktabnahme unhaltbar unter die Querlatte (61.) und bewies mit seinem vierten Treffer nach Albicker-Rückpass erneut seine Torjägerqualitäten (76.). Dazwischen markierte Ralph-Jörn Kristen mit einem fulminanten Distanzschuss in den Winkel den Ehrentreffer der Gäste (72.).

Auch in der Schlussphase gab es auf dem DJK-Rasenplatz nur Einbahnstraßen-Fußball mit weiteren Toren zu sehen. Zunächst fälschte der 41-jährige Markdorfer Spielertrainer Bahadir Livgöcmen eine Hereingabe des kurz vorher eingewechselten Daniel Köpfer unglücklich ins eigene Netz ab (85.), ehe Köpfler selber einen Rückpass von Raphael Schorpp zum auch in dieser Höhe verdienten Endstand verwertete (87.).

Tore: 1:0/2:0/4:0/5:1(18./43./61,/76.) S. Ohnmacht, 2:0 (40.) A. Albicker, 4:1 (72.) R. Kristen, 6:1 (85.) B. Livgöcmen (ET), 7:1 (87.) Köpfler; Schiedsrichter: Andreas Nübling (Denzlingen); Zuschauer: 200

DJK Donaueschingen: Neininger, Erndle, Beha, Limberger, Tritschler (70. Heitzmann), Limberger, Künstler (66. F. Kleinhans), Schorpp, Hölzenbein (62. Sauter) , Ohnmacht (79. Köpfler), Schneider.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein