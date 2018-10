von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Diese Szene war beispielhaft für die Stimmung, die beim FC 08 Villingen derzeit herrscht: Als Trainer Jago Maric das VIP-Zelt betrat, um bei der Pressekonferenz seine Spielanalyse zu verkünden, brauste überschäumender Beifall auf. Kein Wunder, denn momentan läuft es aller personellen Probleme zum Trotz bei den Nullachtern. Das 4:2 gegen die Neckarsulmer Sport Union war nur eine weitere Etappe in einer Erfolgsserie von nunmehr elf Partien ohne Niederlage in Folge. Nach 13 Spieltagen Tabellenführer – das hätte dem FC 08 kaum jemand zugetraut.

Ruhe bewahrt: Und so wurde Jago Maric in der Pressekonferenz auch noch einmal kurz grundsätzlich. Er dankte seinem „Chef“, dem Sportlichen Leiter Arash Yahyaijan, und betonte, wie wichtig es gewesen sei, dass man nach dem zweiten Spieltag Ruhe bewahrt habe. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nullachter gerade zuhause mit 0:3 gegen Freiberg verloren und vor allem in der Offensive einigermaßen hilflos gewirkt, so dass im stets kritischen Friedengrund von einigen Zuschauern schon „Abstiegskampf“ geraunt oder gar gerufen wurde. Inzwischen ist das genaue Gegenteil der Fall: Die Mannschaft hat sich trotz der hochkarätigen Abgänge und Verletzungssorgen längst gefangen und marschiert unbekümmert nach vorne – auf dem Rasen und in der Tabelle.

Vorfreude auf Stuttgart: Und so kommt es am Samstag im Stuttgarter Degerloch zum Spitzenspiel zwischen den dort ansässigen Kickers unter ihrem Sportlichen Leiter, Martin Braun, und den Nullachtern, die drei Punkte mehr aufweisen. „Wir werden in Stuttgart mutig auftreten und das Spiel einfach nur genießen, denn weniger Druck als wir kann man nicht haben“, sagt Jago Maric. Und mehr Druck als der Titelfavorit aus der Landeshauptstadt nach zwei Niederlagen in Folge wohl auch nicht, möchte man umgekehrt hinzufügen. Doch ehe es einen Hauch von Profi-Fußball für den FC 08 gibt, wartet der nächste Pokalgegner in Form des Landesliga-Spitzenreiters SV Weil. Deshalb sagt Maric: „Ich denke noch überhaupt nicht an Stuttgart. Vor uns liegen zunächst ganz andere Hausaufgaben.“

Gut rotiert: Die Aufgabe besteht darin, am Donnerstag (ab 14 Uhr) ins Pokal-Halbfinale einzuziehen – und das möglichst innerhalb von 90 Minuten. Vorbereitet haben Maric und sein Team dafür alles. Yanick Haag und Daniel Wehrle wurden am Samstag geschont und erst gegen Ende der Partie eingewechselt. Entsprechend durften Benedikt Haibt, Damian Kaminski und Nico Tadic früher vom Feld. Zudem erhielt Manuel Stark wenigstens einmal wieder eine halbe Stunde Spielpraxis. Auf der Bank saß auch noch Tobias Weißhaar, doch war das eher symbolisch zu verstehen. Ein Einsatz des Mittelfeldstrategen innerhalb der „englischen Woche“ käme nach dem doppelten Bänderriss ziemlich überraschend. Konditionell scheint das Nullacht-Team jedenfalls bereit für Weil. Wie es dann 48 Stunden später in Stuttgart aussieht, wird sich zeigen.

Baustelle: Während es sportlich derzeit rund läuft, herrscht nun auch Baustellen-Atmosphäre rund um den Friedengrund. Dass die Baumaßnahmen angegangen werden, hat auch noch eine besondere Auswirkung: Auf Transparenten an den Bauzäunen zwischen Haupteingang und Tribüne sind Spielszenen der Nullachter im Großformat zu bestaunen. „Das freut die Jungs und mich sehr“, sagt Jago Maric, der dies als ein weiteres Indiz dafür wertet, dass es auch organisatorisch aufwärts geht.

