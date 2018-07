Fußball: Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft sorgt seit Sonntag bei den Fußballern für mächtig Gesprächsstoff. Der SÜDKURIER hat Funktionäre und Trainer aus dem Schwarzwald nach ihrer Meinung zu Özils „Rundumschlag“ gefragt:

Kuno Kayan (Vorsitzender Fußballbezirk Schwarzwald): „Dass Özil aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, finde ich sportlich gut. Wie er es darstellt ist jedoch schlecht. Die ganze Schuld auf andere zu schieben und sich selbst, als der arme, unschuldige Özil darzustellen – das nehme ich ihm nicht ab. Genausowenig wie die Aussage, dass beim Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan kein politischer Hintergrund gewesen sei. Von einem erwachsenen Mann erwarte ich soviel Intelligenz, dass er weiß, welche Aussagekraft es hat, wenn man sich als bekannter Sportler mit so jemandem wie Erdogan ablichten lässt. Dass Özil nun auf dem DFB herumhackt, bei dem er über Jahre hinweg gut aufgehoben war, zeigt seinen Charakter.“

Arasch Yahyaijan (Sportvorstand FC 08 Villingen): „Ich finde es schwach, dass Özil nicht Manns genug ist und persönlich vor die Presse tritt, um seinen Rücktritt zu erklären. Wie das Ganze in den vergangenen Wochen abgelaufen ist, zeigt aber auch, dass es beim DFB hinten und vorne nicht stimmt. Özil hätte man schon vor der WM klar sagen müssen, dass er sich entweder zum Foto mit Erdogan äußern soll oder nicht für die WM nominiert wird. Für mich ist dieses Thema einer der Gründe, warum die deutsche Nationalmannschaft in Russland so früh ausgeschieden ist. „

Markus Knackmuß (Trainer Landesligist FC Furtwangen): „Es ist schlimm, dass so ein Thema nun in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Schwierig ist dabei, dass keiner einen Fehler zugeben wird. Es ist auch traurig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Der DFB hätte vor der Weltmeisterschaft für klare Verhältnisse sorgen müssen. Wen Özil in seinem Herzen trägt, ist seine Sache. Aber er hätte nach dem Foto mit Erdogan gar nicht mit zur Weltmeisterschaft fahren dürfen.“

Günter Hirsch (Trainer FC Fischbach): „Dass Özil seinen Rücktritt erklärt, ist nachvollziehbar. Allerdings hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl erhofft. Sein Vorgehen mit einem Rundumschlag war nicht glücklich und damit hat er sich viele Türen verschlossen. Diejenigen, die ihn zuvor unterstützten, haben das nicht verdient. Özil ist allerdings auch ein stückweit Bauernopfer der WM-Katastrophe. Das ist mir zu oberflächlich.“

Carmine Italiano (Trainer FV Tennenbronn): „Ich hatte den Rücktritt von Mesut Özil erwartet. Deshalb war ich nicht überrascht. Ich verstehe, dass er für seine Entscheidungen Argumente finden will. Allerdings will er sich dabei auch herausreden. Özil ist sicherlich eine guter Fußballer. In der Nationalmannschaft hat er das aber nicht oft gezeigt. Deshalb kann ich auch die heftige Kritik von Uli Hoeneß an Özil teilweise nachvollziehen.“

Armin Bader (Bezirksjugendwart): „Das Ganze ist eine logische Folge, da beide Seiten bei ihrem Krisenmanagement nicht geglänzt haben. Dass Özil DFB-Präsident Grindel Rassismus vorwirft, ist genauso falsch, wie Özil zum Sündenbock für das frühe WM-Aus zu machen. Ich glaube nicht, dass der Vorfall sich negativ auf die Integrationsarbeit im Jugendfußball auswirkt. Im Fußball wird sehr viel für Integration getan.“

