Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Aufsteiger SG Kirchen-Hausen feierte mit dem 3:0-Erfolg gegen Öfingen bereits den sechsten Sieg im achten Spiel. „Mich freut, dass wir zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer geblieben sind. Nach der Klatsche gegen Aasen war es wichtig, defensiv wieder Stabilität zu bekommen. Öfingen hatte in der gesamten Partie nur zwei Möglichkeiten“, sagt SG-Trainer Peter Tumler. Schon nach wenigen Sekunden führte seine Elf in der Partie, wobei Tumler imponierte, wie gut im Angriff die Spitzen Andy Krukenberg und Oliver Weiß harmonierten. „Die ganze Mannschaft hat sich meinen Respekt verdient. So kompakt sollten wir auch die kommenden Partien bestreiten“, ergänzt Tumler .

Für den SV Öfingen war es indes die zweite Niederlage in Folge. „Nach 45 Sekunden einen Gegentreffer zu kassieren, kann passieren. Allerdings musst du danach eine Reaktion zeigen und die habe ich nicht gesehen. Wir waren über 60 Minuten komplett abwesend. Ich bin richtig enttäuscht. Uns hat die geistige Frische gefehlt“, bilanziert SV-Trainer Jörg Kienast. Er nimmt jetzt seine Spieler in die Pflicht. „Wir haben oft gezeigt, was wir drauf haben. Die Mannschaft muss mir nun zeigen, was sie will. Wir müssen wieder den Vorwärtsgang finden“, so Kienast. In der kommenden Partie gegen Donaueschingen müsse die Mannschaft eine Reaktion zeigen. „Sonst geht die Reise in die Abstiegszone weiter“.

Durch zwei späte Treffer setzte sich die SG Riedöschingen/Hondingen mit 2:0 gegen Oberbaldingen durch. „Der Sieg von Oberbaldingen am Mittwoch zuvor hat mir in der Spielvorbereitung sehr geholfen. Ich wusste, dass es gegen diesen Gegner sehr schwer wird, da jeder von uns einen klaren Sieg erwartet hatte. Letztlich war es ein Geduldspiel“, sagt SG-Trainer Roland Waldraff. Er sah in den ersten 45 Minuten bei seiner Elf keinen Plan. Immer wurde durch die Mitte angegriffen und auch die hohen Bälle waren kein Erfolgsrezept. Waldraff entschied sich daher nach über einer Stunde zu einem Dreifachwechsel. „Ich musste diesen Joker ziehen und alle drei haben gestochen.“

Der SSC Donaueschingen ist weiterhin auf der Suche nach der spielerischen Eleganz der vergangenen Saison. Beim 3:0-Erfolg gegen den TuS Bonndorf II stimmte einmal mehr das Ergebnis. „Bonndorf hat gut mitgespielt und frühzeitig gestört. Auch wenn unser 2:0 erst in der 82. Minute fiel, hatte ich keine Angst, dass wir die Partie abgeben. Dazu stehen wir aktuell defensiv zu gut“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer. Die neun Gegentreffer in den ersten acht Partien unterstreichen seine Worte. Zudem ist der SSC die einzige Elf der Staffel, die erst eine Niederlage kassierte. Gleichzeitig führen die Baaremer die Heimtabelle nach fünf Spielen an. Die Suche nach der spielerischen Klasse geht indes weiter. Minzer: „Ich habe dafür kein Patentrezept.“

Dem SV Aasen gelang ein etwas überraschender 2:0-Erfolg in Hinterzarten. „Sehr wertvoll war unsere Führung nach drei Minuten. Wir haben den ungewohnten Kunstrasen angenommen und die Aufgabe gut gemeistert“, freut sich Trainer Axel Schweizer. Für Aufsteiger Aasen war es bereits der dritte Auswärtssieg im fünften Spiel. Auf eigenem Platz gab es hingegen erst einen Erfolg. „Ich verstehe diese Bilanz nicht ganz. Wir haben ein tolles Sportgelände und unseren Anhängern würde ich gerne mehr Heimerfolge bescheren. Natürlich ist es letztlich egal, wo du die Punkte holst, aber die Heimbilanz sollten wir dennoch aufbessern“, fordert Schweizer.

Auch der FC Pfohren hat aus sechs Heimspielen nur einen Erfolg eingefahren. Am Sonntag gab es mit dem 0:2 gegen Lenzkirch die nächste Pleite. „Lenzkirch war immer einen Tick schneller als wir. Zudem habe ich bei uns die Aggressivität, die Lenzkich zeigte, vermisst. Wie aus dem Nichts fiel das 0:1 und wir hatten nicht die Mentalität, um zurückzuschlagen“, resümiert Pfohrens Trainer Dominic Häring. Pfohren verpasst es, in der Tabelle weiter nach vorne aufzuschließen. „Wir hätten den nächsten Schritt machen können, waren aber wohl nicht bereit dafür. Um das zu schaffen, müssen wir viel mehr investieren. Das werde ich auch so deutlich gegenüber der Mannschaft kommunizieren“, ergänzt Häring.

