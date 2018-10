von SK

Fußball, Bezirksliga: (mfa) Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen zeigte Aufsteiger FC Weilersbach, dass er in der Liga angekommen ist. Weilersbachs Trainer Nunzio Pastore tippt den 10. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald.

DJK Villingen – FC Fischbach: „Nach Anfangsschwierigkeiten kommt die DJK Villingen so langsam in die Saison rein. Obwohl Fischbach unter der Woche zuhause gegen Bonndorf mit 0:3 verloren hat, sehe ich sie in der Defensive stabil. Aufgrund des Heimvorteils werden die Villinger diese Begegnung jedoch mit 2:0 gewinnen.“

DJK Donaueschingen II – FC Gutmadingen: „Das ist ein sehr interessantes Spiel. Donaueschingen hat eine junge, spielstarke Mannschaft. Gutmadingen hat meiner Meinung nach das stärkste Team der Liga. Ich rechne mit einer knappen Kiste und denke, dass sich der Tabellenführer aus Gutmadingen mit 1:0 durchsetzen wird.“

FV Tennenbronn – FV Marbach: „Diese Partie ist ein weiteres Topspiel des Spieltags. Tennenbronn ist sehr heimstark. Marbach hat dagegen einen Lauf, was der 4:0-Sieg am Mittwoch gegen Obereschach unterstreicht. Ich rechne mit einem Unentschieden – 2:2.“

FC Pfaffenweiler – FC Bräunlingen: „Für Pfaffenweiler läuft es noch nicht so, wie es sich die Beteiligten vorgestellt haben. Bräunlingen ist als Aufsteiger sehr gut gestartet und hat mit Dominik Emminger einen starken Torjäger. Dennoch: Pfaffenweiler muss und wird das Spiel gewinnen, um endlich hinten rauszukommen. Mein Tipp lautet: 3:1.“

FC Königsfeld – FC Hochemmingen: „Es wird darauf ankommen, inwieweit Hochemmingen vom Sieg unter der Woche gegen Pfaffenweiler beflügelt wird. Königsfeld hat zwar verloren, auswärts in Gutmadingen kann das jedoch immer passieren. Hochemmingen wird am Ende wieder vorne mitmischen und aus Königsfeld einen Punkt mitnehmen: Ich tippe 1:1.“

SV TuS Immendingen – TuS Bonndorf: „Immendingen hatte am Mittwoch Pech und beim 2:2 nach 2:0-Führung beim SV Hölzlebruck erst spät die beiden Gegentreffer hinnehmen müssen. Bonndorf ist bei dieser Begegnung für mich der klare Favorit und siegt mit 3:1.“

SG Riedböhringen/Fützen – SV Hölzlebruck: „Auch wenn wir am Mittwoch gegen die SG nur unentschieden gespielt haben, hätte ich Riedböhringen/Fützen dennoch stärker erwartet. Ich traue der Spielgemeinschaft trotzdem ein 2:2 zu, da sie sehr heimstark ist und mit Philipp Gleichauf einen exzellenten Offensivspieler hat.“

SV Obereschach – FC Weilersbach: „Wir sind endlich in der Bezirksliga angekommen. Nun gilt es, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Auch wenn es nicht einfach wird, gehe ich davon aus, dass für uns auch in Obereschach etwas Zählbares herausspringen wird.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein