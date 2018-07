von Werner Feisst

Tennis, Badenliga Herren: TC Blau-Weiß Villingen – TC Markdorf 6:3. – Es ist geschafft und die vierte badische Meisterschaft einer Herrenmannschaft des TC Blau-Weiß Villingen unter Dach und Fach. Mit dem 6:3-Heimsieg gegen den schärfsten Konkurrenten TC Markdorf sicherten sich die Doppelstädter am Samstag vorzeitig den Titel. Da fiel die 3:6-Niederlage tags darauf beim TC Durlach nicht mehr ins Gewicht. Nun bestreiten die Villinger als Badenliga-Meister das Aufstiegsspiel zur Regionalliga. Am Samstag, 4. August, treffen die Blau-Weißen auf eigener Anlage auf den FTC Palmengarten Frankfurt.

Die Zuschauer sahen einen packenden Tenniskrimi, der zunächst an der Klosterhalde und später, bei einsetzendem Regen, in der Tennishalle ausgetragen wurde. „Das war eine enge Kiste“, atmete Villingens Trainer Jürgen Müller erleichtert auf. Viermal musste der Match-Tiebreak über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Eine Schlüsselrolle hatte Dominic Suc inne. Der Tscheche in Villinger Diensten hatte im zweiten Satz zwei Matchbälle gegen sich und stand schier aussichtslos mit dem Rücken zur Wand. Doch dann gewann Suc 16 Spiele in Folge und drehte das dramatische Duell im Match-Tiebreak zu seinen Gunsten. „Das war entscheidend für unsere 4:2-Führung. Ein 3:3 nach den Einzeln wäre gefährlich gewesen, denn Markdorf verfügt über hervorragende Doppelspieler“, freute sich Müller über die Energieleistung des Tschechen. Die übrigen Villinger Punkte in den Einzeln holten Rene Schulte (6:4, 7:5), Andy Drzyzga (6:3, 6:2) und Fabian Heinrich (6:0, 6:2). Gregorio Cordonnier (4:6, 6:1, 7:10) und Kapitän Dominik Adelhardt (7:6, 3:6, 8:10) verloren jeweils im Match-Tiebreak. In den Doppeln machten Schulte/Drzyzga (7:5, 6:7, 10:5) mit dem fünften Punkt alles klar für die Blau-Weißen. Deshalb wurde das Match von Suc/Cordonnier (7:6, 2:3) erst gar nicht mehr zu Ende gespielt. Heinrich/Adelhardt (6:7, 2:6) mussten ihr Doppel abgeben, wobei sich Heinrich verletzte und am Sonntag nicht mehr mit nach Durlach fuhr.

Nun freuen sich die Villinger auf das Aufstiegsspiel gegen Palmengarten Frankfurt, wohl wissend, was sie gegen diesen Konkurrenten erwartet. Müller: „Das ist ein hammerharter Gegner mit drei absoluten Top-Spielern an der Spitze. Außerdem verfügt die Mannschaft über drei starke junge deutsche Spieler.“ Und noch eines weiß der Villinger Trainer: „Obwohl wir Heimvorteil haben, sind wir gegen die Frankfurter klarer Außenseiter.“ In dieser Rolle wiederum fühlen sich die Blau-Weißen als frisch gebackener Badenliga-Meister pudelwohl.

