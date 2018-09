von Holger Rohde

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Bad Dürrheim 0:0. (olg) In einem temporeichen Spitzenspiel gab es am Ende ein verdientes Remis. Was einzig fehlte, waren die Tore. Nach den gezeigten Leistungen war es ein torloses Unentschieden der besseren Sorte. Es gab viele schöne Aktionen auf beiden Seiten in einem umkämpften Match.

Tormöglichleiten gab es von Beginn an: Villingens Timo Zölle prüfte nach einer Ecke per Kopf Bad Dürrheims Torhüter Moritz Karcher (7.). Auf der Gegenseite reklamierten die Kurstädter in der 10. Minute einen Strafstoß, der jedoch nicht gepfiffen wurde. Zudem parierte kurze Zeit später 08-Keeper Marcel Bender einen gefährlichen Schuss von Sime Fantov zur Ecke (16.). Nur eine Minute später entschärfte Bender nach einer Freistoßhereingabe von Jonas Schwer den Ball in Richtung Ecke. Direkt darauf setzte Julian Kaiser das Spielgerät aus kurzer Distanz am Lattenkreuz des Villinger Tores vorbei. Bis zur Halbzeit scheiterten die Angriffsversuche der Nullachter gegen die sattelfeste Gästeabwehr.

In der zweiten Hälfte zeichnete sich immer mehr ab, dass beide Defensivreihen die Räume zumachten. Die guten Torgelegenheiten wurden zusehends Mangelware. Dennoch war es ein temporeiches Spiel, weshalb beide Trainer einige Wechsel vornahmen. Pech hatte dabei der 08er Tijan Jallow: Kaum eingewechselt nach gut einer Stunde, musste er 20 Minuten später verletzt schon wieder vorzeitig vom Feld.

Die Bad Dürrheimer hatten eine Viertelstunde vor dem Ende die gute Möglichkeit zur Führung: Doch Alexander German konnte einen Kopfball nicht im Villinger Netz unterbringen. Die Hausherren hatten ebenfalls noch eine dicke Gelegenheit, als zwei Einwechselspieler bei einer Standardsituation in Aktion traten. Eine Ecke von Mario Ketterer kam an den langen Pfosten zum gut postierten Stefano Campisciano. Dieser köpfte in die lange Ecke, doch Bad Dürrheims Frederik Hoch kratzte den Ball von der Torlinie. Die Nullachter hatten den Ball hinter der Linie gesehen, jubelten dementsprechend, aber das Spiel lief weiter. Alle Proteste halfen nichts. So ging es bis zum Ende munter weiter, weil beide Seiten den entscheidenden Treffer noch erzwingen wollten: Gästespieler Jeremias Fischerkeller scheiterte an Bender (88.), in den letzten Sekunden vergab Luca Crudo frei vor Karcher.

Trainerstimmen:

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen U 23): „Wir hatten einige Anlaufschwierigkeiten gegen einen erfahrenen Gegner. Im weiteren Verlauf sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Beide Seiten hätten durchaus einen Elfmeter erhalten können. Beim Kopfball von Stefano Campisciano haben mir meine Spieler gesagt, dass der Ball hinter der Linie gewesen sein soll. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“

Enrique Blanco (FC Bad Dürrheim): „Die Partie war taktisch geprägt. Ich weiß nicht wie das Partie gelaufen wäre, wenn wir nach zehn Spielminuten einen Elfmeter bekommen hätten. Beide Mannschaften zeigten insgesamt die gleiche Spielweise. Meine Mannschaft hat in allen Bereichen das Optimum gezeigt. Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden.“

Schiedsrichter: Alessandro Mac Nelly (Freiburg). Zuschauer: 350.

FC 08 Villingen II: Bender, Cakici (22. Campisciano), K. Yahyaijan, Wagner, Rief, Cil (58. Jallow, 79. Sarr), Zölle, Morreale, Passarella, Jerhof (81. Ketterer), Crudo.

FC Bad Dürrheim: Karcher, Altinsoy, Schwer (71. Romeo), German, Lenti (86. Fischerkeller), Kaiser, Fantov, Hoch, Schaplewski, Wieczorek, Wetzig.

