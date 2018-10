von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Besser hätte es für den FC 08 Villingen am vergangenen Wochenende nicht laufen können. Während sich die Nullachter mit 2:1 bei Normannia Gmünd durchsetzten, patzte das Spitzentrio durchgängig: Der alte und neue Tabellenführer Stuttgarter Kickers kassierte zuhause ein 2:4 gegen Freiberg (vierfacher Torschütze Marcel Sökler), der FSV Bissingen ging in Oberachern mit 0:3 unter und der SSV Reutlingen unterlag mit 0:2 in Göppingen. Somit sind die Villinger nun Oberliga-Zweiter und bis auf fünf Tore an den punktgleichen Topfavoriten aus der Landeshauptstadt herangerückt.

Auf dem Teppich: Arash Yahyaijan, Sportlicher Leiter des FC 08, mahnt derweil, hübsch auf dem Teppich zu bleiben. „Ich schaue mir die Tabelle nicht an. Klar ist aber: Wir spielen bislang eine fantastische Saison.“ Dies nicht nur vor dem Hintergrund der prominenten Abgänge vor der Runde, sondern auch angesichts der Tatsache, dass nun schon seit mehreren Wochen mit Stjepan Geng und Tobias Weißhaar (Yah-yaijan: „Das Herz der Mannschaft“) die Kreativachse verletzungsbedingt ausfällt. Weißhaar will bis Ende der Woche zumindest wieder ins Lauftraining einsteigen. Bis er wieder für das Team von Trainer Jago Maric in einem Spiel auflaufen kann, dürften freilich noch mindestens zwei weitere Wochen vergehen.

Belastung: So lange müssen die Nullachter versuchen, mit ihrem geschrumpften Kader von Spieltag zu Spieltag zu denken. Wobei insbesondere die nächste Woche mit drei Partien binnen acht Tagen ein echter Stresstest werden dürfte. Schon am Samstag in Gmünd hatte Maric lediglich drei Auswechselspieler zur Verfügung. Das kräftemäßige Nachlassen in Halbzeit zwei dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass mindestens neun Akteure eine erhebliche Spielbelastung aufweisen. Somit ist dem Tabellenstand zum Trotz zu erwarten, dass Maric am Samstag gegen die Neckarsulmer Sport Union zwei bis drei Änderungen in der Startformation vornehmen wird. Schließlich steht an Allerheiligen (1. November) das wichtige Pokal-Viertelfinale beim SV Weil auf dem Programm, ehe es nur 48 Stunden später zum derzeitigen Spitzenreiter nach Stuttgart geht.

Vorläufige Bilanz: Zwölf Spieltage sind inzwischen in der Oberliga absolviert, 25 Zähler hat der FC 08 auf dem Konto. Zeit also für eine kleine Bilanz: „Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich das liebend gerne unterschrieben“, sagt Arasch Yahyaijan. Es habe sich gezeigt, dass die namhaften Abgänge wie Nedzad Plavci, Cristian Giles, Pablo Gil oder auch Tevfik Ceylan durch den enormen Mannschaftsgeist kompensiert werden könnten. Dennoch warnt Yahyaijan vor zu hohen Erwartungen: „Wir genießen die Momentaufnahme. Das Dümmste wäre jedoch, sich in der Liga in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen.“ Andere Teams seien sowohl vom Kader als auch vom Umfeld her wesentlich besser aufgestellt. Deshalb genieße man den Moment. Yahyaijan: „Ob wir in der zweiten Hälfte in Gmünd etwas nachgelassen haben oder nicht, interessiert in zwei Wochen niemanden mehr.“

Restprogramm: Die Leistung der Mannschaft von Jago Maric wiegt umso schwerer, als man mit Ausnahme der Stuttgarter Kickers bereits gegen alle Teams der Top Sieben gespielt hat. Vor der Winterpause warten mit Neckarsulm (11.), Aufsteiger Ilshofen (8.), Pforzheim (10.), Linx (14.) und Backnang (15.) nur noch Mannschaften, die derzeit mehr oder weniger dem Mittelfeld zuzurechnen sind. Allerdings taten sich die Villinger in der Vergangenheit gerade gegen solche Gegner oft schwerer als gegen die Spitzenteams, die spielerische Lösungen suchen. Wie sich zudem der reduzierte Nullacht-Kader bis zur Winterpause auswirkt, bleibt weiterhin offen. Yahyaijan: „Natürlich wollen wir immer das Maximum erreichen. Sollten wir am Schluss aber auf Platz sechs stehen, wäre auch das in dieser Übergangssaison aller Ehren wert.“

