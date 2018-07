von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) 123 Läufer aus 14 Vereinen gingen beim 2. Abendsportfest des LV Donaueschingen am Mittwochabend im Anton-Mall-Stadion an den Start. Bei der Kreismeisterschaft über 800 Meter gab es durch den 17-jährigen Niklas Huber (LG Baar/Donaueschingen) und im Hauptlauf durch den 25-jährigen Florian Röser (TV Konstanz) klare Tagessieger.

Dem Hauptlauf über 3000 m stellten sich zum Abschluss fünf Damen und acht Herren. Dabei versuchten Luca Völkle und Florian Röser vom TV Konstanz, eine neue Bestzeit aufzustellen. Nach fünf Runden stieg Völkle als Tempomacher aus. Röser wurde zwar in 8:31,15 Minuten überlegener Tagessieger, von der Rekordverbesserung war er allerdings deutlich entfernt.

Mit 1:24,46 Minuten Rückstand wurde Marcel Jauch (LG Baar/Donaueschingen) Zweiter vor Felix Davidsen (LT Unterkirnach), der das Rennen als Test für den Stadtfestlauf am Samstag in St. Georgen nutzte. Als Vierter lief René Strunk (LT Unterkirnach/M 45) ins Ziel. Beste der Damen war Stefanie Reichle (LG Baar/DS) in 11:21,72 Minuten, 30,69 Sekunden vor der 16-jährigen Katharina Lutz (TSV Rottweil). Dritte wurde Hanna Bächle (LT Unterkirnach).

Großes Interesse fand beim Abendsportfest die landesoffene Kreismeisterschaft der Schüler (BLV-Kreis Schwarzwald-Baar) über 800 Meter. 47 Schülerinnen und 38 Schüler sowie fünf Jugendliche, eine Dame und ein Seniore nahmen die Mittelstrecke in Angriff. In den Schülerklassen der U 10 bis zur U 16 war die LG Baar mit zehn Meistertiteln erfolgreichster Verein.

Das Abendsportfest eröffneten die Klassen U 8 und U 9 über 600 m. In der W 9 feierte der TV Villingen durch Lisanne Auer (2:13,26 Min.) und Julika Wenning einen Doppelerfolg. Dritte wurde Lotta Westen (LG Baar) vor Maya Pusch (TV Villingen). Die W 8 gewann Natalie Scott (LG Baar) vor Saaga Weber und Lara Dering (TV Villingen).

Bei den Buben M 9 war Leo Rygol (2:13,75) der Schnellste vor Luis Pinto Grangler und Karam Fanari (alle LG Baar). Sieger der M 8 wurde Dominik Streit (TV Villingen) vor Felix Heine (TV Immendingen) und Theo Strohmeier (LG Baar).

Tagesbeste Schülerin über 800 Meter wurde in sehr guten 2:31,94 Minuten die 15-jährige Carina Rothweiler (LG Baar/Donaueschingen). Charlotta Ressin (TSV Rottweil) wurde mit 6,54 Sekunden Rückstand Zweite. Dritte der W 15 wurde Nele Haarmann vor Kira Luisa Klaus (beide LG Baar). W 14-Schnellste war Luisa Huber von der LG Baar. Mit der zweitbesten Zeit (2:38,21) überraschte Pauline Graf als W 13-Siegerin vor Fabienne Aurélia Dohmen (beide TV Villingen) und Salome Hasenfratz (LG Baar).

W 12 Beste-wurde Sophia Kaufmann vor Hanna Hermann (beide LG Baar). Die W 11-Klasse gewann Hannah Kaltenbrunner (LG Baar) klar vor Alonso Olaya Pohl (TV Villingen) und Nele Hansel (LG Baar).

Bei M 15-Buben Jakob Egle (LG Baar) konkurrenzlos zum Meistertitel. Im Kampf um die Bestzeit musste er sich M 14-Sieger Emanuel Molleker (2:32,62) um 2,24 Sekunden geben, Dahinter folgte Tobias Heer (beide LG Baar). Meister der M 13 wurde Tobias Richter vor Tim Hirzel (LG Baar). der den M 12 Besten Jamie Dehlis (FSV Schwenningen) und Georg Kistenbrügger (LG Baar) hinter sich ließ. Meister der M 11 wurde Mika Kesterke (TV Villingen) vor Philipp Simon (TV Immendingen) und in der M 10 Daniel Richter vor Maximilian Kohler (beide LG Baar),

In der Jugend U 18 bis Damen lief Lilli Schmitt (TSV Rottweil/2:24,90) eine gute Zeit. Als Zweite kam Julia Hartelt (TV Furtwangen) zum U 20 Sieg. Niklas Huber wurde in 2:06,68 Minuten souverän Kreismeister der U 18 vor Jan Horn und Alexander Schwörer (alle LG Baar).

