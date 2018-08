von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FV Walbertsweiler-Reng. (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Eine durchgehend starke Leistung zeigten die Schonacher am Mittwoch im Pokal, mussten sich aber im Elfmeterschießen dem FC Neustadt geschlagen geben. Trainer Alex Fischinger war nach dem Aus nicht enttäuscht. „Wir haben mit einer Leidenschaft Fußball gespielt, die uns neue Freunde beschert hat. Das war eine tolle Moral, vor allem nach dem Rückstand in der Verlängerung. Da durfte jeder Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, auch wenn wir nicht mehr im Wettbewerb sind“, sagt Fischinger und lobt die großartige Mentalität seiner Schützlinge. Eher Testspielcharakter hatte hingegen das Pokalspiel des FV Walbertsweiler, der haushoch mit 9:1 in Immendingen gewann.

Fischinger sprach am Mittwochabend „Fußballverbot“ für den heutigen Donnerstag aus. Alle Spieler sollten lieber regenerieren und mit neuer Lust in das Abschlusstraining kommen. „Das Pokalspiel wird keine Nachwirkungen haben. Auch die 120 Minuten, die die Jungs in den Beinen haben, sollten am Sonntag keine Rolle mehr spielen. Wir erwarten einen starken Gegner, den ich in der Abschlusstabelle weit oben erwarte“, sagt der Schonacher Coach. Seine Elf müsse die gleiche Leidenschaft auspacken. „Der Mittwochabend war einzigartig. Aber wir müssen uns schnell wieder auf die Hauptaufgabe besinnen. Und die lautet, Punkte für den Klassenerhalt einzusammeln.“

Fischinger ist sich sicher, dass er seine Spieler auch im Vorfeld der kommenden Partie wieder emotional mitnimmt. Personell zeichnen sich kaum Veränderungen ab, da der Schonacher Kader mit nur 16 Spielern übersichtlich gehalten wurde. Der Trainer hofft auf die Fans. „Die, die am Mittwoch da waren, werden wiederkommen und hoffentlich noch ein paar Freunde und Bekannte mitbringen.“

