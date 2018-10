Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Dank des eigenen 5:3-Erfolgs beim VfB Villingen und der gleichzeitigen Niederlage von Dauchingen hat der FC Brigachtal am zehnten Spieltag wieder die Tabellenführung übernommen. Dreimal lagen die Brigachtaler im Rückstand, ehe sie in Halbzeit zwei die Partie für sich entschieden. „Villingen war uns in der Anfangsphase überlegen. Da standen wir defensiv ganz schlecht und hätten auch mit 0:2 hinten liegen können. Meine Ansprache in der Pause hat gefruchtet. Zudem haben wir in Halbzeit zwei unsere Fitness-Vorteile ausgespielt“, resümiert Trainer Werner Bucher. Gefreut hat den Übungsleiter, dass seine Elf „durchweg sehenswerte Tore“ erzielte. Bucher sieht seine Elf auf einem guten Weg, wobei er die größte Baustelle bei den vielen Gegentreffern sieht.

Defensive Sorgen hat auch der VfB Villingen, der in neun Partien bereits 31 Tore kassiert hat. „Fünf Gegentreffer auf eigenem Platz zeigen unsere Schwachstellen auf. Andererseits spielen wir mit 18- und 19-jährigen Jungs in der Abwehrkette, denen noch die Erfahrung fehlt und die Fehler machen. Wir sind bewusst diesen Weg gegangen und weichen davon nicht ab“, betont VfB-Coach Toni Szarmach. Dennoch muss der VfB nun eine bessere Mischung finden, denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist gering geworden. Szarmach: „Wenn du dreimal in Führung liegst, sollte mehr herauskommen.“

Keine Punkte gab es für die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach bei der 1:2-Niederlage in Überauchen. „Die Frage, ob für uns mehr möglich war, stellt sich nicht. Wir haben in Minute 88 den Pfosten getroffen und uns gegen eine ambitionierte Elf auf Augenhöhe gezeigt, doch leider nicht gepunktet“, bilanziert SG-Trainer Franz Ratz. Er sieht indes in der Elf im Vergleich zur Vorsaison eine Entwicklung. Das würde auch im weitaus mutigeren Auftreten auf fremden Plätzen zum Ausdruck kommen. Bis zur Winterpause wünscht sich Ratz noch zehn Punkte. Doch es wird personell immer enger. Ratz: „Auch als SG haben wir beim Personal Grenzen. Wir müssen schauen, ob wir in der Winterpause noch was machen können.“

Die erhofften drei Punkte brachte Neuling SV Niedereschach mit dem 1:0-Erfolg beim Mitaufsteiger FC Pfaffenweiler II mit. „Uns war klar, dass es ein Geduldspiel werden kann. Genau das ist eingetroffen, wobei wir nach 20 Minuten schon mit 2:0 hätten führen können. So mussten wir lange warten, bis wir uns belohnt haben. Die Punkte tun uns gut, spielerisch geht es jedoch deutlich besser“, fasst Spielertrainer Marco Tümpel seine Eindrücke zusammen. Nach zehn Partien ist Tümpel mit den erreichten 16 Punkten zufrieden, warnt aber bei der Ausgeglichenheit der Liga vor Selbstzufriedenheit. „Wir haben uns in der Liga akklimatisiert, sind aber sicherlich gut beraten, nicht nachzulassen.“

Nach dem Erfolg gegen Überauchen hat die DJK Villingen II mit Dauchingen einem weiteren Schwergewicht der Liga drei Punkte abgenommen. DJK-Trainer Adrian Schade hatte ein glückliches Händchen, denn er wechselte in Minute 92 Nuh Bostan ein, der mit seiner ersten Ballberührung vier Minuten später zum 2:1-Endstand traf. „Warum der Schiedsrichter acht Minuten nachspielen ließ, hat sich mir nicht erschlossen. Umso schöner ist es, dass wir die Zeit genutzt haben. Beide Teams haben sich auch in der Nachspielzeit nicht mit einem Unentschieden zufriedengegeben, sodass immer etwas passieren könnte. Dauchingen war für mich die bislang spielstärkste Mannschaft. Ich zolle meinen Jungs einen Riesenrespekt, da sie eine tolle Leistung abgerufen haben“, fügt Schade an.

Am vergangenen Mittwoch war der FC Tannheim noch ein strahlender Derbysieger gegen Überauchen, doch schon am Samstag folgte mit dem 0:3 beim FC Schonach II der Rückschlag. Bereits nach wenigen Sekunden lag Tannheim in Rückstand. „Uns fehlt etwas die Konstanz in den Leistungen. Die Partie war für uns eine Chance, sich etwas von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Das Gleiche gilt auch für das nächste Spiel gegen Pfaffenweiler“, sagt Trainer Christoph Raithel. Er musste bereits zweimal in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt wechseln. Doch es ehrt Raithel, wenn er sagt: „Das darf keine Ausrede für die Niederlage sein.“

