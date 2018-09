von SK

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Germania Friedrichstal 6:3 (3:1). (mp) Der FC 08 Villingen feierte am vierten Spieltag in einer torreichen Partie beim 6:3 gegen Aufsteiger FC Germania Friedrichstal den ersten Heimsieg der Saison. Allerdings offenbarten die Gastgeber, wie schon beim vorangegangenen Spiel im Friedengrund gegen Freiberg (0:3), ungewohnte Schwächen in der Defensive. Spieler des Tages war der dreifache Villinger Torschütze Nico Tadic.

Die Nullachter mussten kurzfristig auf den erkrankten Mittelfeldstrategen Tobias Weißhaar verzichten. Für ihn rückte Manuel Stark in die Startaufstellung.

Die Hausherren nahmen vor 750 Zuschauern im EBM-Papst-Stadion das Heft gleich in die Hand. Nach Flanke von Yanick Haag köpfte Benedikt Haibt den Ball in der siebten Minute am gegnerischen Tor vorbei. Fünf Minuten später durften die Gastgeber erstmals jubeln. Der agile Nico Tadic setzte sich über die rechte Seite durch, passte überlegt zur Strafraummitte, wo Damian Kaminski den Ball mit der Brust annahm und mit einem platzierten Linksschuss zum 1:0 für die Platzherren traf. Die Gäste versteckten sich aber nicht. In der 14. Spielminute düpierte Claudio Ritter Nullacht-Verteidiger Manuel Stark, scheiterte aber am aufmerksamen Torhüter Christian Mendes. Der nächste Treffer gelang erneut der Maric-Elf. Yanick Haag schickte Benedikt Haibt auf die Reise. Der FC 08-Kapitän ließ Gästekeeper Patrick Haumann aussteigen und schob locker zum 2:0 ein.

Nun schien alles auf einen entspannten Nachmittag für die FC 08-Fans hinauszulaufen. Aber weit gefehlt. Zwei Minuten nach dem 2:0 setzte sich Germania-Spieler Johannes Weiß über die rechte Seite durch und sah auf der linken Seite den völlig freistehenden Claudio Ritter, der überlegt zum 2:1 traf. Angestachelt von diesem Rückschlag, verstärkten die Gastgeber wieder ihre Offensivbemühungen, aber Damian Kaminski mit einem Freistoß (23.) und Yanick Haag, der nach einer Ecke den abgeprallten Ball über den gegnerischen Kasten schoss (24.), vergaben gute Chancen. So mussten die Zuschauer bis zur 37. Minute warten, ehe Stjepan Geng einen Freistoß aus knapp 20 Metern über die gegnerische Mauer zirkelte. Haumann war mit den Fingerspitzen zwar noch dran, konnte das 3:1 aber nicht verhindern. Drei Minuten vor der Pause wäre fast der zweite Treffer für die Gäste gefallen, aber Villingens Innenverteidiger Dragan Ovuka klärte im letzten Moment zur Ecke.

Zur Pause schied auf Seiten der Nullachter Yanick Haag (Leistenprobleme) aus und wurde durch Volkan Bak ersetzt. Die Gastgeber drängten gleich nach Wiederbeginn auf die Vorentscheidung. Haibt setzte sich über die linke Seite durch und passte den Ball in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Daniel Wehrle zog aus 16 Metern ab, aber der Ball wurde noch zur Ecke abgeblockt.

Die Friedrichstaler gaben sich noch nicht geschlagen. Nach einem Freistoß aus 30 Metern klärte Villingens Nicola Leberer nur halbherzig und Patrick Rödling erzielte aus kurzer Distanz das 3:2 (53.). Die Hoffnung der Gäste auf einen Punktgewinn währte aber nur kurz, denn mit einem Doppelschlag sorgte Tadic für die Vorentscheidung. Nach Zuspiel von Geng traf der ehemalige Bad Dürrheimer mit einem abgefälschten Schuss zum 4:2 (56.). Zwei Minuten später war Tadic erneut zur Stelle, als er nach einem abgewehrten Schuss von Haibt den Nachschuss zum 5:2 im langen Eck versenkte.

Trotz des klaren Rückstandes versuchten die Gäste, weiter nach vorne zu spielen. Nach einer Ecke köpfte der eingewechselte Jonas Gast an den Außenpfosten (68.). In der 73. Spielminute fiel der dritte Treffer für Friedrichstal. Bak vertändelte am eigenen Strafraum den Ball und Kevin Laschuk verkürzte auf 3:5 (73.). Danach wäre beinahe noch Spannung aufgekommen, aber Johannes Weiß verpasste den vierten Treffer für die Gäste (77.) nur knapp.

In der 87. Minute fiel die endgültige Entscheidung. Geng legte steil auf Tadic. Die Gäste spekulierten auf Abseits, aber der Neuzugang ließ sich nicht beirren, spielte noch den Gästetorhüter aus und schob zum 6:3-Endstand ein. Tore: 1:0 Kaminski (14.), 2:0 Haibt (16.), 2:1 Ritter (18.), 3:1 Geng (37.), 3:2 Rödlin (53.), 4:2 + 5:2 Tadic (56. + 58.), 5:3 Kevin Laschuk (73.), 6:3 Nico Tadic (87.). SR: Luigi Satriano (Zell i. W.). ZS: 750.

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Ovuka, Leberer, P. Haag, Wehrle, Geng, Haibt (59. Kamran Yahyaijan), Tadic (90. Serpa), Kaminski, Y. Haag (46. Bak

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): „Den Zuschauern wurde einiges geboten. Bis zum schnellen 2:0 ging unser Plan auch auf. Danach waren wir vielleicht zu euphorisch und haben gerade in der Defensive Fehler gemacht, die wir unbedingt abstellen müssen. Aber wir haben sehr gut nach vorne gespielt, und das hat mir gefallen. Wir müssen uns insgesamt weiter verbessern. Aber wenn wir am Mittwoch gegen den SV Spielberg nachlegen können, wären wir voll im Soll.“ Marcelus Noukiatchom (Friedrichstal): „Neun Tore – das hat den Zuschauern sicherlich Spaß gemacht. Wir wussten, dass die Villinger über außen stark sind. Was mir gefallen hat, war, dass wir nach dem 2:5 nicht aufgegeben haben. Für uns ist jedes Oberliga-Spiel eine Lernphase.“

