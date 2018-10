von Autorenzeile

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Schonach 0:1 (0:0). (wm) Beide Mannschaften boten den Zuschauern keinen fußballerischen Leckerbissen. Das Derby war über weite Strecken zerfahren und eine hauptsächlich vom Kampf geprägte Partie mit wenig Höhepunkten.

Die erste Offensivaktion der Löffinger Elf brachte nichts ein. Einen weiten Abschlag von Torhüter Osek (7.) verlängerte Gaudig per Kopf auf Hoheisel, dessen Abschluss eine leichte Beute von Torhüter Tiel wurde. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld zog Weißenberger Richtung gegnerisches Tor davon, doch Tiel wehrte dessen Schuss ab. Im zweiten Versuch schoss Hoheisel über die Querstange. Die erste Möglichkeit der Gäste bot sich in Minute 27, als Schneider nach einem Fehlpass in der Löffinger Abwehr in Ballbesitz kam, aber an der starken Reaktion von Osek scheiterte. Im Gegenzug (28.) schoss Hoheisel alleine vor Tiel den Ball am langen Pfosten vorbei. Löffingen investierte mehr in die Offensivarbeit, allerdings kam die Elf gegen die etwas destruktive Spielweise der Gäste nicht richtig zum Zug. Oft war am Schonacher Strafraum Endstation. In Minute 41 arbeitete sich Hoheisel in den Strafraum durch, wurde aber abgeblockt.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nicht viel besser. Tiel parierte einen Schuss von Hoheisel (51.) mit starker Reaktion. Löffingen hatte zwar spielerische Vorteile, agierte aber ideenlos oder scheiterte an der tief gestaffelten Abwehr der Gäste. Die 72. Minute brachte die schmeichelhafte Wende, als Frey nach einem Eckball per Kopf zum 0:1 traf. Das war die Entscheidung, zumal Isele (76.) wieder an Tiel scheiterte und in Minute 87 zu zögerlich agierte. Tor: 0:1 (74.) Frey; SR: Marvin Maier (Offenburg): ZS: 200.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Weißenberger (60. Isele), Hofmann, Kaufmann, Zimoch, Gaudig, Schuler, Benz (82. Scherer), Hoheisel (79. Kopp), Bürer.

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, Ketterer (46. Weiß), Klasic, Dold, Schneider (79. Hettich), Klajic, Reiner (73. Kienzler), Asongwe, Pfau, Frey.

