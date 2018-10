von SK

Motorsport: (mg) SAC-Fahrer-Rookie Nick Weinzierl aus Mönchweiler geht am Wochenende beim Finale der Deutschen Junioren-Slalom-Meisterschaft in Oschersleben für den Baden-Württembergischen Motorsportverband am Start. Der 17-jährige Weinzierl hat sich im Pylonenlabyrinth in der Magdeburger Börde mit erfolgreichen Starts im südbadischen ADAC-Youngster-Cup qualifiziert.

Insgesamt 96 Piloten sind in Oschersleben am Start. Das Motodrom ist für die Austragung von DTM-Rennen und Meisterschaftsläufen des GT-Masters bekannt. Mit dabei ist der Rookie des Schwarzwälder Automobilclubs, Nick Weinzierl. Zusammen mit seinen Vereinskammeraden Florian Röhr und Waldemar Abendschein fuhr Weinzierl in diesem Jahr im südbadischen ADAC-Youngstercup. Fünf Doppelveranstaltungen wurden in Offenburg, Ichenheim, Villingen-Schwenningen, Freiamt und Singen ausgefahren. Mit seinem Triumph in Offenburg und weiteren feinen Ergebnissen belegte er im Endklassement Platz vier.

Gefahren wurde in den etwa immer 20 Fahrer starken Feldern mit vom ADAC-Südbaden gestellten Opel Corsa-Tourenwagen im Renntrimm und für den Slalomsport ausreichende 85 PS. „In Oschersleben werden die Autotypen Opel Adam und VW up eingesetzt“, erläutert Weinzierl, der in Schwenningen eine Technikerausbildung absolviert. Seine bisherigen Motorsporteinsätze fuhr „Quick Nick“ noch ohne Autoführerschein. „Als Jos Verstappen in der Formel 1 seine erste Saison fuhr, besaß er auch keinen Führerschein“, schmunzelt Weinzierl. Nico Hülkenberg ist sein Lieblingspilot im Grand Prix-Sport.

Die Slalomrennen werden auf geschlossenen Strecken ausgefahren. Es gibt zwei Doppelrennen. "In den Zeitrennen schalten wir eigentlich nie über den zweiten Gang hinaus, um möglichst viel Drehmoment zu generieren“, erläutert Weinzierl. Durchschnittszeiten von etwa 70 km/h werden erzielt. Schon mit 15 Jahren darf an den Slalomrennen auf Zeit gestartet werden. Weinzierl startete vorher im Kartsport. Unter SAC-Kartvater Karl-Josef Birbaum (Mönchweiler) fuhr er unzählige Rennen, entschied sich nun aber für den Slalomsport, fühlt sich aber dem Kartsport weiterhin verbunden. Zudem fährt ein Motorrad der Marke 125er Aprilia.

