von SK

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – Polizei Sportverein Freiburg (Samstag, 17 Uhr). Im Kellerduell gibt es keinen Favoriten. Neukirch peilt nach den Erfolg in Wittlingen den zweiten Saisonsieg an. "Wir haben neues Selbstvertrauen und wollen nachlegen“, ist Trainer Dirk Huber optimistisch. Die Chancen sind gut. Das Team aus dem Breisgau, seit 13 Jahren in der Ober- und Verbandsliga dabei, hat bisher wie Neukirch viermal verloren. Mit Magdalena Klein und Antonia Pahl stehen höherklassig erfahrene Spielerinnen in Reihen von PSV-Trainer Karsten Wiegand.

Landesliga

FV Marbach – SV Niederhof (Samstag, 15 Uhr). Der Tabellenzweite empfängt den Rangvierten. Beide Teams haben erst eine Partie verloren und einen sehr guten Angriff (25:21). Die Duelle in den vergangenen drei Jahren waren immer eng. Marbach gewann daheim 2:1, 1:0 sowie 2:0. „Der Gast war 2017 Vizemeister, hatte einen personellen Umbruch und ist vor dieser Runde mit etlichen Talenten des U17-Oberligisten ESV Waldshut wieder erstarkt. Um ihre Spielmacherin und Torjägerin Anna Butowski (10) haben sie ein starkes Team“, betont Marbachs Trainer Holger Rohde. Er hat den Gegner zweimal beobachtet. "Ich habe gesehen, wie wir sie knacken können.“ Der Gast hat seine Stärken in der Offensive. Marbach will ohne Gegentreffer bleiben. Aus privaten Gründen fehlt bei Marbach Judith Jakob. Cora Rigoni ist krank. "Wir haben immer Ausfälle und einen großen Kader. Da gibt es eine normale Rotation auf ein, zwei Positionen“, fügt der Trainer an.

FC Grüningen – SV Litzelstetten (Samstag, 16 Uhr). Grüningen steht vor einer lösbaren Aufgabe. Trainer Mathias Limberger will mit weiteren drei Punkten an den vorderen Tabellenplätzen dranbleiben. In der vergangenen Saison gab es gegen Litzelstetten vier von sechs Punkten. Mit dem Heimvorteil im Rücken sollte es klappen. Die Gäste gewannen bisher keine Auswärtspartie. Dennoch haben die Grüningerinnen in der Tabelle nur einen Punkt Vorsprung auf die Gäste.

SV Deggenhausertal – FC Schönwald (Samstag, 16 Uhr). Nach zwei Schlappen (0:9/0:7) gegen Marbach und Niederhof geht es für Schönwald zum Tabellenführer, der den besten Angriff der Liga hat. Torjägerin Angelika Rößner erzielte bereits 13 Saisontore. In der vergangenen Saison erzielte der SVD über 100 Treffer. Nach zwei dritten Plätzen soll dieses Jahr der Titel her. Schönwald ist krasser Außenseiter. Auf eigenem Platz erzielte Deggenhausertal in dieser Saison im Schnitt sechs bis sieben Treffer pro Partie.

