von Holger Rohde

Frauenfußball, Verbandsliga: FC Wittlingen – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 17 Uhr). Vier Tage nach dem Pokalspiel müssen die Neukircherinnen erneut ins Kandertal. Und wieder sind sie krasser Außenseiter. Mit den Erkenntnissen aus dem 2:5 im Pokalwettbewerb. dürften die Chancen auf Zählbares unter einem Prozent liegen. Neukirchs Trainer Dirk Huber hofft, dass seine Elf in der Defensive steht, doch es dürfte dennoch sehr schwer werden. Wittlingen hat alle vier Saisonpartien gewonnen und steht souverän an der Tabellenspitze. Im fünften Jahr in der Verbandsliga wollen die Gastgeberinnen in die Oberliga aufsteigen. Das gut besetzte Team mit etlichen früheren Jugendspielerinnen des SC Freiburg wird kaum zulassen, dass der Tabellenletzte, der bisher alle vier Spiele verloren hat, nun überraschend punktet.

Landesliga: FV Marbach – SG Görwihl (Samstag, 15 Uhr). Gegen den Tabellenletzten und Aufsteiger ist Marbach klarer Favorit. "Unser Ziel ist ein Sieg und den werden wir auch einfahren, wenn der läuferische Aufwand stimmt und wir den Ball gut zirkulieren lassen", sagt FVM-Trainer Holger Rohde und fügt an: "Für uns ist es eine Pflichtaufgabe sein. Nach den jüngsten Leistungen bin ich sehr zuversichtlich." Das 4:1 im Verbandspokal am Mittwoch gegen Grüningen gibt den Marbacherinnen weiteres Selbstbewusstsein.

Personell muss der Marbacher Coach umstellen, da mit Cora Rigoni, Sam Aichele und Judith Jakob drei Spielerinnen fehlen. Rhode: "Dies gleichen wir ohne Probleme aus. Wir haben einen breiten Kader und andere Spielerinnen kommen zum Einsatz."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein