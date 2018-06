von SK

Fußball-Landesliga: (mm) Neue Liga, neuer Trainer, neue Ziele. Mit dem Auftakt in die Saisonvorbereitung begann beim FC Bad Dürrheim, der seit Sonntag in die Landesliga abgestiegen ist, eine neue Zeitrechnung.

Mit zwölf Neuzugängen und einem neuen Trainer-Team wollen die Kurstädter nach mehreren Jahren in der Verbandsliga nun in der Landesliga eine gute Rolle spielen. Die erste Einheit absolvierte der neue Cheftrainer Enrique Blanco (vom FC Schonach) auf dem Kunstrasenplatz, da der Rasenplatz derzeit für die kommende Saison aufbereitet wird. Wie jedes Jahr wird es wieder Schwierigkeiten in der Urlaubszeit geben, da der eine oder andere Spieler seinen wohlverdienten Jahresurlaub genießen wird. Die sportliche Führung hofft jedoch, dass der Großteil der Mannschaft die Vorbereitung komplett durchziehen kann.

Mit Blick auf das Programm in den nächsten Wochen meint Blanco: „Zunächst will ich die Mannschaft kennenlernen und natürlich auch die Grundlagen für die lange Saison schaffen.“

Insgesamt hat das Team 22 bis 23 Trainingseinheiten zu absolvieren, bevor am 4./5. August die Landesliga-Saison startet. In sechs Vorbereitungsspielen will der neue Chefcoach seinen Kader ausgiebig testen. Am Samstag, 7. Juli, steht das erste Vorbereitungsspiel beim SV Oberwolfach an, einen Tag später gastiert der Freiburger FC in der Kurstadt.

Der Kader:

Tor: Bünjamin Celebioglu (Neuzugang vom SC Tuttlingen), Konstantin Leichtle, und Moritz Karcher (eigener Nachwuchs).

Abwehr: Selim Altinsoy, Raphael Bartmann (noch fraglich), Dennis Becker, Marco Lenti, Marcel Wetzig (beide FC Schonach), Julian Rönnefarth, Felix Schaplewski und Jonas Schwer.

Mittelfeld und Angriff: Fabian Bodenseh (SG Riedböhringen/Fützen), Abdullah Cil, Thibaud Natschke und Ahmet Colak (beide A-Junioren FC 08 Villingen), Sime Fantov, Jeremias Fischerkeller (eigener Nachwuchs), Jeremia Gass (FC Singen), Frederik Hoch (SV Überauchen), Alexander German, Julian Kaiser, Gianvito Romeo (alle FC Schonach), Danny Maier (FC Peterzell).;

Testspiele Samstag, 7. Juli: SV Oberwolfach (H oder A); Sonntag, 8. Juli: Freiburger FC (H); Sa., 14. Juli (14 Uhr): FC Hochemmingen (H); Mi., 18. Juli: FC Holzhausen (H); So., 22. Juli: SV Geisingen (A), Sa., 28. Juli: Astoria Walldorf (H) H = Heimspiel; A = Auswärtsspiel

