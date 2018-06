Der FC Bad Dürrheim II hat die Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga A gewonnen. 4:0 im Hinspiel und 3:3 im Rückspiel gegen den FC Peterzell. Unterm Strich eine klare Sache. Gebracht hat es den Bad Dürrheimern nichts. Da der FC Hochemmingen in der Aufstiegsrunde zur Landesliga scheiterte, steigt Dauchingen aus der Bezirksliga ab. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer der „Abstiegsrelegation“ in der Kreisliga A nun in die Kreisliga B müssen – der Verlierer und der Gewinner. Spieler ackern und rackern 180 Minuten, um danach zu erfahren, dass es sinnlos war. Hier ist eine andere Lösung überfällig. Warum nicht eine der beiden Kreisliga A-Staffeln für eine Saison um eine Mannschaft erhöhen? Im Jahr darauf würde sich zwar die Zahl der Absteiger erhöhen. In höheren Spielklassen gab es solche Übergangslösungen jedoch bereits einige Male.

Eine weitere Alternative wäre, dass man zunächst die Aufstiegsspiele abwartet. Am Mittwoch danach findet – falls nötig – ein Relegationsspiel auf neutralem Platz statt. Dann hätte die Saison für die Spieler aus Bad Dürrheim und Peterzell zwar drei Tage länger gedauert. Es wäre jedoch schon vor dem Anpfiff für alle Beteiligten klar, dass ihr Einsatz auch wirklich Sinn macht. Eine Konstellation wie in diesem Jahr sollte sich nicht wiederholen – schon allein aus Respekt vor den Spielern.

