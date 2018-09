von Holger Rohde

Handball, Bezirksliga Herren: TSV Dunningen – TG 1859 Schwenningen (Samstag, 20 Uhr). (olg) Schwenningen geht mit dem neuen Trainer Reinhold Kocher, Co-Trainer Manuel Valentin als Nachfolger von Holger Hafner und Torwart-Trainer Alexander Meister in die Bezirksliga-Saison Neckar-Zollern und muss zum Derby an die Eschach.

Nachdem es letzte Runde nach dem Landesliga-Abstieg zu Rang fünf reichte, wollen die Schwenninger diesmal einen sicheren Mittelfeldplatz. Personell gab es einige Veränderungen. Torjäger Vladimir Aleksic ist nicht mehr dabei, wird aber hochwertig ersetzt: Dominik Vetter kommt vom Südbadenliga-Absteiger TV St. Georgen. Der 32-jährige Kreisläufer kehrt nach drei Jahren in der Bergstadt und zuvor drei Spielzeiten bei der HSG Baar zu seinem Stammverein zurück. "Er wird uns in jedem Fall verstärken", sagt Coach Kocher. Mit Torhüter Ryan Odenwald, Patrick Mink, Felix Jung und Marvin Grun gab es weitere Abgänge. Kocher will das Spielsystem von einer 6-0-Deckung auf eine offensivere 3-2-1-Variante umstellen.

Kader: Jan-Alexander Schott, Thomas Krüger (beide Tor), Richard Kellerer, Manuel Arts, Michael Mager, Tobias Czech, Tomi Czech, Tobias Götz, Matthias Roncari, Jonas Schulz, Dominik Vetter, Philipp Böck, Timo Findeklee, Thomas Frach.

Bezirksliga Frauen: TSV Dunningen – TG 1859 Schwenningen (Samstag, 18.15 Uhr). Für Landesliga-Absteiger Schwenningen geht es zum Saisonstart ebenfalls an die Eschach. Der neue Trainer Karsten Jonzeck feiert als Nachfolger von Karsten Hauser (als Jugendtrainer zur HSG Baar) seine Premiere für die Neckarstädterinnen. Die müssen allerdings noch vier bis fünf Wochen auf Spielmacherin Angelina Kny (Fingerbruch) verzichten. Etliche Leistungsträgerinnen wie Lisa Kuner, Torfrau Kristin Eberl oder Siebenmeter-Spezialistin Sabrina Eberl sind noch immer dabei. Jonzeck: "Außerdem haben wir sehr viele junge Spielerinnen aus der A-Jugend." Es gelte den Umbruch fortzusetzen und in der Bezirksliga einen Neuanfang zu starten.

Kader: Kristin Eberl, Sofia Grimm (beide im Tor), Julia Held, Angelina Kny, Sabrina Eberl, Jennifer Messner, Ann-Kathrin Bujtor, Annika Böhm, Julia Czech, Alexandra Klee, Laura Patana, Bianca Kainz, Nadine Glatz, Aline Fleischmann, Marie Münz, Laura Stern, Rebecca Frommer, Lisa Frommer, Kiara Gebremicael.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein