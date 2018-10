von Autorenzeile

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Singen (Samstag, 15.30 Uhr) – (mfa) So schnell kann`s gehen. Nachdem Bad Dürrheim die ersten drei Saisonspiele gewonnen hat, wartet die Elf von Trainer Enrique Blanco seit fünf Spielen auf einen Sieg (vier Unentschieden, eine Niederlage). Am Samstag treffen die Kurstädter nun auf den FC Singen, gegen den endlich wieder ein Dreier her soll, zumal die Hegauer erst am Mittwoch im Einsatz waren und eine dementsprechend kurze Regenerationszeit hatten. An Selbstvertrauen dürfte es den Singenern nach dem 1:0-Sieg gegen den FC 08 Villingen II nicht mangeln, zumal das Team seit sechs Spielen ungeschlagen ist. „Singen hat viele ausgebuffte Spieler. Wenn wir uns darauf einstellen und nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin ich mir sicher, dass wir punkten werden“, meint Blanco.

Was die personelle Lage angeht, will sich der Trainer nicht in die Karten schauen lassen. Er verriet nur, dass ihm zwei Spieler fehlen werden. „Mir ist egal, wer spielt. Wir haben einen breiten Kader und ich vertraue jedem Spieler. Unser Problem ist im Moment, dass wir unser Spiel nur über 60 bis 70 Minuten so durchziehen, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir das Gefühl haben, den Gegner im Griff zu haben, fangen wir an, nach besonderen Aktionen zu suchen und werden teilweise fast schon ein wenig überheblich. Man merkt auch, dass wir eine neuformierte Mannschaft haben und dass einige Rädchen noch nicht perfekt ineinandergreifen.“ Gegen Singen gehe es auch darum, an der eigenen Chancenverwertung zu arbeiten: „Wir hätten am vergangenen Wochenende in Donaueschingen zur Pause 5:1 führen können, stattdessen steht es nur 3:2 und am Ende verlieren wir sogar noch.“

