von SK

Tennis, Badenliga Herren: (wmf/jm) Fulminanter Start des TC Blau Weiß Villingen in die Badenliga-Runde: Mit zwei klaren Heimsiegen kletterten die Doppelstädter auf Anhieb an die Tabellenspitze.

TC BW Villingen – KETV Karlsruhe 7:2. Auch die Gäste vom KETV Karlsruhe staunten nicht schlecht, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde und der langzeitverletzte Dominik Adelhardt bei Villingen auf der Spielerliste stand. Um es vorwegzunehmen: Das Comeback endete genauso erfolgreich, wie der famose Auftritt der gesamten Mannschaft. Dabei hatte es in der ersten Runde zunächst gar nicht so rosig ausgesehen. Dominic Suc und Fabian Heinrich lagen schnell hinten, lediglich Thomas Hipp ging in Führung. Dominic Suc verlor zwar auch den ersten Satz, kam aber gegen Hannes Abt besser ins Spiel, holte sich den zweiten Durchgang und siegte schließlich im Matchtiebreak. Fabian Heinrich verlor gegen den Schweizer Patrick Eichenberger den ersten Satz glatt, um im zweiten Satz endlich Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Doch eine kurze Schwächeperiode nutzte Eichenberger, der auch schon einige Jahre für den TC BW spielte, und brachte das Spiel nach Hause. Thomas Hipp hatte bei der Umstellung vom amerikanischen Hardcourt auf die rote Asche zwar noch ein bisschen Schwierigkeiten, holte sich aber mit einem 7:5, 6:3 den Sieg. Somit stand die etwas glückliche 2:1-Führung für die Blau Weißen fest.

Mit Spannung erwartet wurde das Spitzenspiel von Neuzugang Rene Schulte gegen den Italiener Matteo Fago. In einem unterhaltsamen Match unterlag der Neu-Villinger mit 6:7, 3:6. Andy Drzyzga, neu im Villinger Team als Spieler, hatte zunächst etwas Mühe gegen Yannick Blank, gewann aber dank seines druckvollen Spiels mit 6:2, 6:4. Mannschaftskapitän Dominik Adelhardt gewann den ersten Satz mit 6:3. Im zweiten Durchgang musste er gegen Michael Hengherr kämpfen, brachte aber auch diesen Durchgang mit 7:5 nach Hause.

Nach der 4:2-Führung für Blau Weiß wurde Adelhardt in den Doppeln geschont, für ihn rückte Stefan Hauser ins Team. Auch mit ihm dominierten die Gastgeber das Geschehen. Rene Schulte/Thomas Hipp deklassierten ihre Gegner Eichenberger/Blank. Andy Drzyzga und Dominik Suc holten das Spitzendoppel gegen Fago/Hoffmann mit 6:1, 7:5. Auch Fabian Heinrich und Stefan Hauser bezwangen die beiden Aufschlag-Boliden Hannes und Michel Abt mit 6:4, 1:6, 10:2 und machten den 7:2-Auftaktsieg perfekt. Damit gelang Villingen auf Anhieb der Sprung an die Tabellenspitze.

TC BW Villingen – TC Schriesheim 9:0. Auch tags darauf gaben sich die Villinger Badenliga-Herren auf eigener Anlage an der Klosterhalde keine Blöße und feierten mit 9:0 einen Kantersieg. Bereits nach den Einzeln führten die Gastgeber uneinholbar mit 6:0. Schulte, Drzyzga, Heinrich, Adelhardt und Hipp gewannen ihre Matches jweils klar in zwei Sätzen. Lediglich Suc musste in den dritten Satz, entschied aber den Match-Tiebreak mit 10:6 zu seinen Gunsten.

In den Doppeln gewannen Schulte/Drzyzga und Suc/Hipp jeweils im Match-Tiebreak. Heinrich/ Hauser machten mit einem Zweisatz-Erfolg den Kantersieg perfekt.

