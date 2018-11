von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Freiburger FC (Sonntag, 15 Uhr). (mst) Die Tabellenspitze der Verbandsliga sorgt bereits nach acht Spieltagen für Hochspannung. Die ersten sieben Mannschaften trennen nur drei Punkte, die untere Hälfte der Zweiklassengesellschaft folgt mit großem Abstand. Der FC 08 Villingen steht mit drei Zählern Rückstand auf die Spitze auf Rang fünf und empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten Freiburger FC, der nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Zwar musste das Team von Trainer Mustafa Gürbüz unter der Woche im Verbandspokal gegen den SC Freiburg eine Niederlage einstecken, in der Liga sind die Nullachter aber noch ungeschlagen.

B-Junioren Verbandsliga: SG Elzach – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach dem überraschenden 2:0-Pokalerfolg unter der Woche gegen den Bahlinger SC steht für die B-Junioren wieder der Liga-Alltag an. Bei der SG Elzach sind die Nullachter klarer Favorit. Der Aufsteiger steht momentan auf Rang acht, die Villinger hingegen mit der doppelten Punkteausbeute auf Rang vier. Trainer Sascha Duffner muss allerdings wie bereits am Donnerstag auf Kapitän Max Raufer verzichten. Der Trainer glaubt jedoch fest an die Stärke seiner Mannschaft: "Das ist ein schmerzlicher Verlust. Wir haben allerdings genügend Potenzial, um das aufzufangen."

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Sonntag, 13 Uhr). Vor einem wichtigen Spiel stehen die C-Junioren des FC 08. Der Verbandsliga-Spitzenreiter empfängt am Sonntag den Tabellenvierten Offenburg, der mit einem absolvierten Spiel mehr und vier Punkten weniger auf Rang vier steht. "An diesem Spieltag nehmen sich von Rang eins bis sechs alle Teams gegenseitig die Punkte weg. Wenn wir gewinnen, haben wir bereits einen kleinen Abstand. Allerdings werden wir auf einen sehr guten Gegner treffen. Wir müssen ein gutes Spiel machen", weiß Villingens Trainer Daniel Miletic, der die Offenburger stärker als der derzeitige vierte Platz sieht. Während die Villinger mit bisher nur vier Gegentoren die stärkste Defensive der Liga stellen, zeigte sich der Offenburger FV mit 29 Treffern aus acht Spielen bisher besonders offensivfreudig. Villingens Trainer Miletic rotierte am Donnerstag beim mühelosen 6:1-Pokalerfolg bei der SG Ewattingen kräftig durch und kann am Sonntag somit auf einen kompletten und ausgeruhten Kader zurückgreifen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein