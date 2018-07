von Werner Feisst

Tennis, Badenliga Herren: Post Südstadt Karlsruhe – TC BW Villingen 2:7; TC Wolfsberg-Pforzheim – TC BW Villingen 1:8. (wmf) Langsam wird es unheimlich: Die Villinger Badenliga-Herren blieben auch in den Saisonspielen Nummer vier und fünf ungeschlagen und verteidigten souverän die Tabellenspitze. Gewinnen die Blau-Weißen am kommenden Samstag auch das Heimspiel gegen Verfolger TC Markdorf, ist ihnen der badische Meistertitel bereits einen Spieltag vor Ende der Runde sicher. Selbst bei einer Niederlage können die Villinger im letzten Duell beim TC Durlach alles klar machen. Im Falle der Meisterschaft wollen die Doppelstädter nach ihrem freiwilligen Verzicht 2015 auf jeden Fall an der Aufstiegsrunde zur Herren-Regionalliga teilnehmen. „Diesmal sind wir vorbereitet“, sagt Trainer Jürgen Müller.

Der Coach verhehlt auch nicht, dass die Blau Weißen derzeit mit Fortuna im Bunde sind. „Im Gegensatz zu unseren Regionalliga-Damen und Regionalliga Herren 30 haben wir nun auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite“, sagt Trainer Jürgen Müller. Damit spielt er auch auf den klaren 8:1-Erfolg am Sonntag beim vorherigen Tabellenzweiten Wolfsberg-Pforzheim an, denn bei den Gastgebern mussten in den Einzeln zwei Spieler verletzt aufgeben. Nach diesen Matches führten die Schwarzwälder durch Siege von Dominic Suc (4:6, 6:3, 10:4), Gregorio Cordonnier (7:5, 4:0), Andy Drzyzga (6:0, 6:0), Fabian Heinrich (6:4, 2:0) und Thomas Hipp (6:2, 6:1) klar mit 5:1. Nur Rene Schulte musste das Spitzeneinzel im Match-Tiebreak (3:6, 7:5, 8:10) abgeben. Da die Blau Weißen möglichst viele Matchpunkte sammeln wollten, wurden auch die Doppel gespielt, die allesamt an Villingen gingen.

Auch beim 7:2-Erfolg am Samstag in Karlsruhe gab sich der Spitzenreiter keine Blöße und legte mit einer 4:2-Führung nach den Einzeln den Grundstein zum klaren Sieg. Hier waren Schulte, Cordonnier, Drzyzga und Heinrich in den Einzeln erfolgreich.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein